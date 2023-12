Marta Guarnieri sarà al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma su Rai 1 dal 18 al 22 dicembre. La donna dopo il suo rientro a Milano, spiegherà quelli che sono i suoi nuovi progetti professionali: il primo è quello di aprire una casa famiglia in sostegno delle donne emarginate. Un obiettivo ambizioso che incontrerà il favore di suo cugino Tancredi, pronto a sostenerla in questa nuova battaglia.

Marta Guarnieri scopre come è cambiata la vita dei suoi cari

Le anticipazioni della settimana fino al 22 dicembre rivelano che Marta avrà modo di scoprire come è cambiata la vita dei suoi familiari e delle persone a lei care in questo lungo periodo di assenza.

La donna potrà vedere da vicino la nuova creatura di papà Umberto, la Galleria Milano Moda, che sta gestendo con successo con Tancredi Sant'Erasmo.

Scoprirà poi che il suo ormai ex marito ha intrapreso una relazione con Matilde, la moglie del cugino Tancredi e non potrà nascondere il proprio forte stupore.

Marta, però, ammetterà anche di essere rientrata a Milano perché ha un sogno da realizzare: fare qualcosa per le donne emarginate.

Marta vuole aiutare le donne emarginate

Marta svelerà proprio a suo cugino che intende aprire una casa famiglia per quelle donne coraggiose che, a causa dei pregiudizi della società, sono state emarginate e messe in disparte solo per aver avuto un figlio fuori dal matrimonio.

Tancredi si mostrerà subito entusiasta del progetto e darà tutto il suo supporto alla cugina, tanto da essere disposto a pubblicare sulla sua rivista le foto di queste donne in cerca di riscatto sociale.

Marta si ritroverà anche a confrontarsi con il suo ex marito Vittorio Conti che, dopo aver appreso del suo nuovo progetto in difesa delle donne, non esiterà a darle dei preziosi consigli.

Marta Guarnieri rientra a Milano: dove eravamo rimasti

Marta Guarnieri tornerà a Milano con la zia Adelaide. La giovane aveva deciso di andare via dalla sua città e di trasferirsi negli Stati Uniti d'America per inseguire il suo sogno professionale: diventare una fotografa di fama internazionale.

A distanza di un paio di anni dalla propria partenza, però, la figlia del commendatore Umberto Guarnieri si renderà conto di sentire la mancanza dei suoi affetti e dei suoi cari, motivo per il quale proverà a ritrovare sé stessa in quelli che sono stati i luoghi che l'hanno vista crescere.