Con le ultime puntate della terza serie di Terra Amara si assisterà al rapimento di Demir Yaman per mano di alcuni banditi che faranno irruzione all'interno della sua tenuta.

Demir sarà vittima di un assalto armato e verrà portato via con la forza. Da quel momento in poi si perderanno definitivamente le sue tracce e così si arriverà all'uscita di scena del personaggio interpretato dall'attore Murat Unalmis.

Fikret si schiera al fianco del fratellastro Demir

Demir finirà in prigione per l'omicidio di Sevda dopo essere stato incastrato da Umit, che nonostante sia la vera responsabile della morte della madre punterà il dito contro il compagno di Zuleyha perché intende fargliela pagare per la fine della loro relazione.

La signora di Cukurova si lascerà andare alla disperazione totale, dato che non saprà come uscire da questa intricata vicenda: tutte le prove raccolte dal giudice indicano Yaman come colpevole dell'omicidio di Sevda e per lui sarà estremamente complicato dimostrare il contrario.

Fikret però si schiererà in difesa del fratellastro e studierà un piano per liberarlo da queste accuse: intende farlo fuggire dal carcere.

Demir esce di scena dopo il rapimento nelle ultime puntate di Terra amara terza serie

Il piano dei due andrà in porto e dopo essere evaso dalla prigione Demir si recherà subito a Villa Yaman chiedendo alla moglie di prepararsi insieme ai loro bambini per poter scappare via.

I due, però, non avranno il tempo necessario per organizzare la fuga, dato che la villa verrà presa d'assalto da un gruppo di pericolosi banditi che non si farà scrupoli ad aprire il fuoco.

Demir metterà in salvo i suoi cari, dopodiché si ritroverà nelle mani di questi banditi che lo porteranno via dalla villa e ne faranno perdere le tracce: tale vicenda segnerà l'uscita di scena del ricco Yaman.

I fan della soap turca sperano che Zuleyha possa ritrovare la sua felicità

Con l'addio di Demir dal cast della soap i fan sperano che Zuleyha possa finalmente ritrovare il sorriso e la felicità dopo aver superato un bel po' di ostacoli in questi ultimi mesi.

"Per la signora di Cukurova è giunto il momento di riprendersi in mano la sua vita, speriamo in un nuovo inizio", ha scritto un utente su Facebook.

"Con l'addio di Demir spero solo che Zuleyha possa finalmente essere serena e costruirsi una nuova famiglia", sentenzia un altro appassionato della soap trasmessa su Canale 5.

"Mi auguro che almeno per la protagonista femminile della soap ci sia un finale degno e con lieto fine, basta tragedie", ha scritto ancor qualcun altro sui social.