Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel corso del 2024 in prima visione assoluta su Rai 1 non si esclude che Vittorio possa chiedere a Marta di non ritornare in America e quindi di non andare via da Milano dopo il suo rientro.

Una richiesta che potrebbe arrivare dopo che la donna valuterà la possibilità di abbandonare di nuovo la sua città di nascita, messa in difficoltà dal fatto che non riesce a confessare a suo padre la verità su quelle che sono state le novità legate alla sua vita sentimentale in America.

Marta Guarnieri va in crisi e vuole lasciare già Milano

Le anticipazioni della soap opera fino al 5 gennaio rivelano che Marta Guarnieri non si sentirà libera di svelare a suo padre ciò che è successo in America in questi due anni di assenza.

Ci sono state un po' di novità non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale, dato che la donna ha avuto modo di conoscere un altro uomo che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, Marta non riuscirà ad essere se stessa e non vorrà svelare al padre ciò che è successo, tanto da considerare la possibilità di lasciare Milano al più presto e trasferirsi nuovamente in America, dove riprenderebbe in mano le redini della sua vita.

Vittorio può chiedere a Marta di non andare via nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

A tal proposito non si esclude che possa essere fondamentale la presenza di Vittorio Conti, che per diverso tempo è stato il compagno della donna.

Marta potrebbe sentire il bisogno di sfogarsi proprio con il proprietario del grande magazzino milanese nel corso delle prossime puntate della soap previste nel 2024, tanto da metterlo al corrente della situazione che sta vivendo e di quello che è successo in America in questi anni.

A quel punto non si esclude che possa essere Vittorio a prendere in mano le redini della situazione, tanto da chiedere alla donna di non lasciarlo di nuovo e di non andare via da Milano.

Tra i due, infatti, non è escluso un netto riavvicinamento nel corso di questa ottava stagione tale da poterli portare anche a riscoprire quel sentimento che credevano fosse ormai sopito e messo da parte.

Un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio non sarebbe da escludere

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale della figlia di Umberto Guarnieri, sono tantissimi i fan che sperano ancora in questo ritorno di fiamma.

Ad oggi, dopo aver visto le prime puntate del ritorno di Marta e gli sguardi complici che ci sono stati con Conti, in tantissimi si dicono convinti che tra i due ci sia ancora un forte sentimento e che gli sceneggiatori troveranno un modo per far sì che possano tornare ad essere la coppia di una volta.