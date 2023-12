Con le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso del 2024 su Rai 3 non si esclude che Ida possa finalmente riuscire a liberarsi dalla prigionia cui la costringono in Polonia i suoi familiari.

La donna, vittima di un piano spietato da parte di Roberto Ferri e Marina Giordano, potrebbe tornare ad essere libera e a quel punto rientrare in Italia, a Napoli, per riprendersi il suo amato Tommaso e farla pagare ai coniugi che hanno cercato di allontanarla per sempre dal bambino.

Ida disperata per la sua prigionia in Polonia

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera previste fino al 5 gennaio su Rai 3 rivelano che Ida sarà a dir poco disperata dopo aver compreso di essere prigioniera in Polonia.

La donna è stata ingannata dai coniugi Ferri che, dopo aver sborsato una somma di denaro ai suoi familiari, sono riusciti a convincerli affinché la tenessero per sempre nel suo paese, lontana dal piccolo Tommaso.

Un duro colpo per la donna che si è ritrovata costretta a separarsi dal suo amato bambino, dopo che si era promessa di non lasciarlo più solo.

Adesso Ida vuole trovare un modo per riuscire a scappare mentre Diego, insospettito dall'assenza della donna in città, deciderà di indagare e di mettersi sulle sue tracce per cercare di capire cosa sia successo.

Ida può liberarsi e tornare dal figlio nelle prossime puntate di Un posto al sole

Con le prossime puntate del 2024, non si esclude che possa essere proprio Diego l'ancora di salvezza della donna.

Il figlio di Raffaele, infatti, potrebbe scoprire come stanno le cose e dopo aver compreso l'inganno perpetrato ai danni della sua amata, ptrebbe riuscire a trovare un modo per liberarla da questa prigionia.

In questo caso, Ida riuscirebbe a lasciare la Polonia e rientrare in Italia, dove avrebbe la possibilità di riprendere il suo rapporto con il piccolo Tommaso.

Per prima cosa, infatti, la donna si presenterebbe a casa di Marina e Roberto, pronta a fargliela pagare per il male che le hanno causato in questo periodo, allontanandola volontariamente dal bambino.

E, a quel punto, Ida si direbbe pronta a tutto pur di riuscire a fare in modo che suo figlio torni con lei e possa finalmente avere la possibilità di prendere decisioni senza subire interferenze da parte dei coniugi Ferri.

La crudeltà di Marina e Roberto scatena i fan

Una vittoria per Ida che non deluderebbe i fan, dato che in tanti si sono detti contrariati dall'atteggiamento di Marina e Roberto considerati fin troppo crudeli nel momento in cui hanno portato via Tommy alla sua mamma.

Una punizione per i due cattivi della soap opera renderebbe entusiasti gli appassionati, pronti ad assistere al trionfo di Ida e magari anche ad una svolta sentimentale assieme a Diego.