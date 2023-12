Vittorio dovrà fare i conti con l'assenza della sua amata Matilde nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, previste dal 2 al 5 gennaio su Rai 1.

L'ennesimo momento no per Conti, che proprio in questo ultimo periodo era riuscito a ritrovare la serenità assieme alla donna che gli aveva donato di nuovo il sorriso.

La partenza di Matilde per il Giappone potrebbe lasciare Conti nel vortice della disperazione, anche se con i prossimi episodi avrà modo di ritrovare anche la sua vecchia fiamma Marta Guarnieri.

Vittorio e Matilde costretti a separarsi per un po'

Le anticipazioni della soap opera fino al 22 dicembre rivelano che Marta deciderà di dare un consiglio a Matilde [VIDEO]: allontanarsi per un po' di tempo da Milano e permettere così al marito di dimenticarsi quello che è successo tra di loro.

Solo in questo modo, Tancredi accantonerebbe l'idea di denunciare sua moglie per adulterio e in tal modo metterla seriamente nei guai con la giustizia.

Un consiglio che Matilde accetterà di seguire e così la vedremo uscire di scena per un po' di tempo dal cast della soap opera pomeridiana, lasciando il suo amato Vittorio da solo.

Proprio adesso che i due erano riusciti ad uscire allo scoperto e a viversi la loro relazione alla luce del giorno, si ritroveranno costretti a mettere in pausa la loro relazione e ciò potrebbe causare un po' di sofferenze a Conti.

Vittorio sofferente per Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8

Non si esclude che nel corso delle prossime puntate previste dal 2 al 5 gennaio 2024 Vittorio possa mostrarsi particolarmente sofferente per questa decisione di Matilde e iniziare a sentire la sua mancanza.

Il proprietario del grande magazzino aveva scelto di mettersi contro tutto e tutti pur di viversi questa relazione sentimentale con Matilde, pur consapevole del fatto che si trattasse di una donna sposata.

Per colpa di Tancredi, però, i due si sono ritrovati costretti a mettere da parte questo sogno d'amore e Conti si ritroverebbe così a sfogarsi col suo fidanzato amico Roberto Landi, svelandogli di essere amareggiato perché non potrà trascorrere il periodo delle feste natalizie assieme alla sua amata.

Intanto, però, è tornata la sua ex Marta e non si esclude che tra i due possa esserci un netto riavvicinamento.

Non si esclude che Marta possa riavvicinarsi a Vittorio

Il sospetto è che Marta sia rientrata a Milano non solo per riabbracciare i suoi cari, ma anche per cercare di far breccia nuovamente nel cuore del suo ex Vittorio Conti.

Per tale motivo, i fan social ipotizzano che la donna possa approfittare dell'assenza a Milano di Matilde per cercare di riconquistare il suo ex uomo e dimostrargli di essere una persona nuova.