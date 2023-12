Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che si arriverà ad una svolta importante sulla morte di Umit dopo che suo padre arriverà a Cukurova per far riesumare il corpo ed effettuare l'autopsia.

I risultati dimostreranno che la donna è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco: a quel punto i sospetti delle forze dell'ordine si concentreranno su Zuleyha.

La donna verrà scortata in caserma dai gendarmi e mentre si allontanerà dalla villa suo figlio Adnan inizierà a rincorrerla perché non vorrebbe lasciarla andare via.

La morte di Umit per mano di Zuleyha: anticipazioni turche Terra amara

La morte di Umit avverrà per mano di Zuleyha dopo che le due donne si ritroveranno ai ferri corti in seguito al rapimento di Adnan.

Zuleyha perderà il controllo della situazione e aprirà il fuoco contro la sua nemica, lasciandola morire in quel campo abbandonato dove si erano incontrate.

Tuttavia, qualcuno riuscirà a manipolare le indagini e dimostrare che Umit sia morta in un incidente, ma ben presto suo padre arriverà a Cukurova e chiederà di fare ulteriori accertamenti per scoprire come sono andate realmente le cose.

Il corpo di Umit verrà riesumato e sarà disposta l'autopsia: le anticipazioni turche della soap rivelano che a quel punto verrà fuori tutta la verità sul decesso della figlia di Sevda.

Adnan rincorre sua mamma mentre la portano in caserma

Le forze dell'ordine appureranno il fatto che la donna sia stata uccisa con un proiettile e a quel punto daranno il via ad una nuova serie di indagini che porteranno al nome di Zuleyha come prima indiziata di questo omicidio.

Le forze dell'ordine si presenteranno a villa Yaman e chiederanno alla donna di seguirli in caserma dove dovrà essere interrogata su quanto è accaduto.

La donna resterà spiazzata ma non potrà fare altro che seguirli: la scena di verificherà davanti agli occhi di suo figlio Adnan che non riuscirà a stare fermo.

Il bambino si metterà a rincorrere la sua mamma mentre la porteranno via dalla tenuta, come se non volesse lasciarla andare assieme ai gendarmi.

La donna, però, non potrà fare altro che assistere alla scena da lontano con gli occhi pieni di lacrime e dolore nel dover separarsi dal suo amato Adnan.

Le sofferenze di Zuleyha

L'ennesima sofferenza per la signora di Cukurova che già in passato è stata messa più volte alla prova, soprattutto per quanto riguarda i suoi figli.

Celebri gli episodi in cui Demir le impediva di vedere i suoi figli e la donna si ritrovò costretta a lottare con tutte le sue forze pur di riuscire ad avere la meglio, tanto da rendersi protagonista anche di uno scontro a fuoco con il padre di sua figlia Leyla.