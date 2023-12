Con le nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio si continuerà a parlare delle vicende di Ida Platano, alle prese con la frequentazione con Ernesto.

Il cavaliere non gradirà il comportamento della tronista nei confronti del suo rivale Mario, al punto da accusarla di non avere carattere e successivamente lascerà anche lo studio.

Intanto Brando deciderà di fare un'esterna con Beatriz e si mostrerà particolarmente scocciato, tanto da non lasciarsi andare più di tanto.

Ida accusata di non avere carattere: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Ida Platano continuerà ad essere al centro dell'attenzione dopo che deciderà di perdonare il corteggiatore Mario, smascherato dalla segnalazione [VIDEO]di una donna che sosteneva di essersi scambiata dei messaggi con lui nel corso dell'ultimo periodo.

La tronista chiederà a Mario di non andare via e quindi non rinunciare al loro percorso, tanto da convincerlo a portare avanti questa avventura.

Il modo di fare di Ida, però, scatenerà l'ira dell'altro pretendente, Ernesto, deluso dal comportamento della tronista tanto da accusarla di non avere carattere a sufficienza per gestire queste situazioni.

Successivamente Ernesto ha lasciato lo studio del talk show sostenendo di non essere in perfetta forma fisica a causa di una congiuntivite.

Ernesto lascia lo studio, Cristian scocciato da Beatriz

Immediata la reazione di Ida Platano che, vedendolo allontanarsi dallo studio, ha scelto di seguirlo per accertarsi del fatto che fosse uscito perché stesse realmente male e non per altri motivi.

Sta di fatto che nei vari momenti della registrazione in cui ci sono stati dei balli in studio la tronista ha sempre ballato con Mario, a conferma del fatto che tra i due si sarebbe creato davvero un feeling speciale.

Le anticipazioni delle prossime puntate, inoltre, rivelano che Cristian ha scelto di portare in esterna Beatriz ma tra i due le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi.

Il tronista è apparso quasi scocciato dall'incontro con la sua pretendente e questa volta tra i due non ci sono stati baci e momenti di tenerezza.

I fan sperano nel ritorno in scena di Riccardo Guarnieri per Ida Platano

In attesa dei risvolti del trono classico, sono ancora in tanti a sperare nel ritorno di Riccardo Guarnieri, ex storico fidanzato di Ida Platano, nel cast di questa edizione.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un suo rientro in scena, ma in realtà non si è mai concretizzato.

Di sicuro la sua presenza in studio, adesso che Ida sta vestendo il ruolo di tronista, saprebbe accendere la curiosità degli spettatori e garantire ottimi ascolti al pomeriggio di Canale 5.