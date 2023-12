Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda dal 18 al 22 dicembre 2023 rivelano che Matteo deciderà di fare un regalo di Natale a Maria, ma finirà per metterla in difficoltà. La ragazza infatti, visto che è la promessa sposa di Vito, non saprà se accettarlo o meno.

Intanto Marta avrà un confronto con Matilde e la convincerà a lasciare Milano per un po' di tempo: solo in questo modo, secondo il suo pensiero, Tancredi potrà dimenticarsi di lei e provare a sedare la rabbia che sente nei suoi confronti, visto che ha scoperto della sua tresca con Vittorio Conti.

Marta chiede a Matilde di lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso al 22 dicembre

Con le nuove puntate della soap opera Matilde andrà avanti per la sua strada e non intenderà fare un passo indietro con il marito.

Vorrà chiudere il loro matrimonio, anche se questa decisione finirà per scatenare la rabbia di Sant'Erasmo, che potrà contare sulla presenza della cugina Marta Guarnieri, pronta a placarlo.

Proprio Marta deciderà di cogliere la palla al balzo per fare un gesto importante nei confronti del cugino, chiedendo alla moglie di sparire per un po' di tempo da Milano.

Marta si recherà da Matilde e le consiglierà di far perdere le sue tracce per qualche tempo: solo in questo modo Tancredi potrà superare la fine del loro matrimonio.

Una proposta che Matilde deciderà di prendere seriamente in considerazione e a quel punto partirà in gran segreto per il Giappone.

Matteo Portelli mette in imbarazzo Maria Puglisi

Anche Umberto Guarnieri avrà modo di parlare con Vittorio e gli chiederà di stare per un po' di tempo lontano da Tancredi, così da evitare che tra di loro possano esserci nuove tensioni tali da portarli ai ferri corti.

Successivamente Conti scoprirà che è stata Marta a consigliare a Matilde di andare via da Milano.

Matteo Portelli, invece, deciderà di non arrendersi con Maria e in vista del Natale le farà un regalo.

Nel momento in cui donerà il regalo alla stilista, quest'ultima resterà spiazzata e si ritroverà in forte imbarazzo: non saprà se accettarlo o meno.

I fan sperano nel trionfo dell'amore tra Maria e Matteo

Un riavvicinamento che fa ben sperare i fan della soap, molti dei quali auspicano di poter assistere al trionfo dell'amore tra Maria e Matteo entro il finale di questa stagione.

Il sogno degli spettatori sarebbe quello di assistere a un ripensamento della stilista in merito alle sue nozze con Vito, attualmente fissate per il mese di maggio.

Decidendo di annullare le nozze, Puglisi si libererebbe del suo attuale fidanzato e darebbe una seconda chance al contabile del grande magazzino, che ormai fa grande fatica a nascondere il suo interesse.