Durante le nuove puntate de La Promessa Jimena non reagirà per niente bene quando Manuel deciderà di lasciarla e partirà per un viaggio. Sarà talmente fuori controllo che arriverà a rapire e narcotizzare Catalina. Le sue intenzioni saranno maligne, al punto che tutta la famiglia Lujan potrebbe rischiare la vita.

Jimena fuori controllo

Tutti saranno preoccupati per Jimena: da quando Manuel l'ha lasciata ed è partito per schiarirsi le idee, è impazzita, al punto che Abel le ha somministrato dei medicinali per provare a farla stare meglio. Catalina, però, dirà ai suoi familiari che le medicine non stanno avendo l'effetto sperato, visto che Jimena continuerà ad essere ossessionata da Manuel.

Sarà sempre convinta che il marito sia partito per farle una sorpresa e organizzare per lei un viaggio in Italia, per quello Jimena continuerà a provare degli abiti provocanti: al suo ritorno vorrà sedurlo. La realtà dei fatti, però, sarà bene diversa.

Jimena finge che qualcuno l'abbia picchiata

Jimena sarà sempre più fuori controllo, al punto che si presenterà davanti al signor Cavendish, un uomo d'affari inglese che arriverà a La Promessa per stringere un affare con Catalina e Pelayo, come se avesse ricevuto un pugno nell'occhio. Non esiterà a scagliarsi contro Catalina e Margarita, è evidente che le medicine che le ha prescritto Abel non stanno dando l'effetto sperato.

La famiglia Lujan non tollererà più il comportamento della ragazza, anche se lei prometterà di fare qualsiasi sforzo per non andare fuori di testa.

Se ciò non dovesse accadere, la famiglia si ritroverebbe a prendere delle decisioni drastiche.

Il ritorno di Manuel

Infatti Jimena si rivelerà nuovamente protagonista di un altro scandalo davanti non solo al signor Cavendish, ma all'intera famiglia. Cruz si preoccuperà molto per il suo comportamento, per questo sarà intenzionata ad avvertire i genitori della ragazza.

Jimena, però, vivrà completamente in un altro mondo, al punto che rapirà e narcotizzerà Catalina e le sue intenzioni non saranno per niente buone. Intanto Manuel tornerà dal suo viaggio e i genitori lo accoglieranno in maniera fredda, visto che ha lasciato Jimena nelle loro mani. Lui non sarà per niente stupito della cosa, visto che ormai conosce la moglie meglio delle sue tasche.

La famiglia Lujan rischierebbe la vita per via di Jimena

Jimena sarà completamente fuori di testa e rischierà di fare del male non solo a Catalina, ma a tutti gli abitanti de La Promessa. Perché la ragazza, nonostante tutto, ha un piano in mente, che potrebbe coinvolgere anche il marito Manuel, recentemente rientrato a palazzo, ma anche Jana, se venisse a scoprire che i due stanno portando avanti una relazione clandestina.

Quel che è certo è che le intenzioni di Jimena saranno maligne e che potrebbero rischiare di compromettere la vita di Manuel e tutta la famiglia Lujan.