Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore 8 dal 2 al 5 gennaio 2024 rivelano che Vito porrà una serie di domande alquanto scomode su Matteo alla sua fidanzata Maria, tali da metterla in difficoltà.

Intanto Elvira sarà protagonista di un piccolo incidente con la vettura di suo padre e chiederà aiuto a Salvatore per rimediare il danno.

Adelaide avrà modo di conoscere la giovane Rosa che, da un po' di tempo, sta vivendo presso l'abitazione di Marcello Barbieri.

Elvira coinvolta in un piccolo incidente con la macchina di suo padre

Elvira sarà protagonista di un incidente con il quale causerà un po' di danni alla macchina di suo padre. Per fortuna lei non si farà male ma sarà molto preoccupata per quella che potrebbe essere la reazione di suo padre, nel momento in cui dovesse scoprire la verità su quanto è accaduto.

Per tale motivo, quindi, Salvatore deciderà di andarle incontro e di offrirle il suo sostegno per riparare l'auto ammaccata del padre e in tal modo evitare che l'uomo possa scoprirlo.

La venere non potrà che essere contenta di questo aiuto speciale da parte del barista e lo ringrazierà in un modo estremamente affettuoso.

Vito fa una serie di domande scomode a Maria su Matteo: anticipazioni Il Paradiso 2-5 gennaio

Adelaide, invece, andrà a trovare a casa Marcello e qui avrà modo di conoscere meglio Rosa, la giovane nipote di Armando che è stata assunta temporaneamente al magazzino come venere.

La ragazza si è trasferita proprio presso l'abitazione di Marcello, che ha scelto di darle il suo sostegno in questo momento difficile della sua vita, alle prese con una serie di ristrettezze economiche.

Matteo deciderà di presentare la sua mamma alle veneri e a Maria. Tale occasione permetterà a Vito di porre una serie di domande scomode alla sua fidanzata sul passato di Matteo. La stilista, seppur in difficoltà, riuscirà svicolare abilmente alle domande del suo promesso sposo.

Maria ha taciuto il tradimento a Vito Lamantia

Del resto, Vito è tutto all'oscuro di quello che è accaduto tra Maria e Matteo nelle puntate precedenti di questa ottava stagione.

I due giovani ragazzi si sono lasciati andare a una serie di momenti di grande passione, cimentandosi in baci appassionati.

In seguito al rientro in città di Vito, però, Maria ha preferito non affrontare la realtà dei fatti: la ragazza ha taciuto al suo ragazzo ciò che c'è stato con Matteo, tenendolo all'oscuro di questo tradimento.

Non si esclude, però, che la verità possa venire a galla nel corso dei prossimi appuntamenti: Vito inizierà a insospettirsi degli atteggiamenti di Maria nei confronti di Matteo? Un'ipotesi che non va esclusa.