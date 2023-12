Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel 2024 non si esclude che per Marta Guarnieri possa arrivare il momento di lasciarsi alle spalle il passato e vivere una nuova storia d'amore.

Il suo rientro in città, dopo un lungo periodo di assenza, sarà ricco di novità dal punto di vista lavorativo ma la figlia del commendatore potrebbe anche incontrare una nuova persona, pronta a farle battere il cuore dopo un periodo di sofferenza.

Il ritorno di Marta dopo una lunga assenza in città

Con il suo rientro, Marta andrà a scombussolare gli equilibri raggiunti da Vittorio Conti nel corso di questi ultimi mesi, durante i quali l'uomo aveva scelto di iniziare un nuovo capitolo della sua vita assieme a Matilde.

Una storia d'amore che non è durata a lungo, con la donna ad aver scelto di trasferirsi per un po' in Giappone per dare modo a Tancredi di potersi lasciare alle spalle il loro matrimonio.

Vittorio si ritrova così da solo a Milano, dove Marta sta riprendendo in mano le redini della sua vita e non si esclude che i due possano decidere di restare solo "buoni amici", senza alcun ritorno di fiamma.

Marta puó incontrare un nuovo uomo a Milano

Con il passare degli episodi, si scoprirà che Marta è arrivata a Milano anche per lasciarsi alle spalle una situazione sentimentale complicata nata in America, che vorrà dimenticare a tutti i costi.

La donna si getterà a capofitto nel lavoro e, in futuro, non si esclude che per lei possa arrivare anche un nuovo amore.

Una nuova storia che potrebbe vedere come protagonista qualcuno che magari è già presente nel cast di questa ottava stagione, sempre che gli autori non decidano invece di introdurre un nuovo personaggio che riuscirà nel corso dei vari episodi a fare breccia nella cuore della Guarnieri.

Non si esclude di fatti che dopo la partenza di Matilde per il Giappone, all'interno della Galleria Milano Moda non si possa sentire il bisogno di sostituirla.

A prendere il posto della donna nella gestione del negozio potrebbe arrivare un nuovo affascinante uomo di affari in grado di far battere il cuore di Marta e portarla così a dimenticare il periodo burrascoso vissuto in America.

La storia d'amore tra Marta e Vittorio faceva sognare i fan della soap

Intanto, però, i fan della soap opera sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio Conti.

Trattasi di una delle coppie più amate di sempre dal pubblico, considerata la più genuina e la più affiatata fino a quando l'attrice Gloria Radulescu non ha sentito il bisogno di prendersi una pausa dalle riprese della soap.

Gli sceneggiatori si sono così ritrovati costretti ad arricchire la storyline col suo trasferimento in America, dove la donna ha dato continuità alla sua carriera da fotografa riuscendo ad ottenere prestigiosi successi.