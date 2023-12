Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore 8 in programma venerdì 22 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che il bambino misterioso che si aggirava al negozio tornerà con la sua mamma e finirà per scuotere Gianlorenzo Botteri.

Intanto Marta non saprà se confessare o meno a suo padre di aver avuto un'altra relazione durante il lungo soggiorno di questi anni in America.

Un bambino e sua madre scuotono Botteri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22 dicembre

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende del bambino misterioso che da qualche giorno si aggirava nei pressi del grande magazzino milanese per fare un regalo di Natale alla sua mamma.

Questa volta il bambino in questione tornerà assieme a sua madre e la loro presenza non passerà inosservata.

I due, infatti, finiranno per scuotere in primis Gianlorenzo Botteri, dato che per lo stilista del grande magazzino milanese si tratterà di una rivelazione del tutto inaspettata.

Marta continuerà ad essere in crisi dato che non ha avuto il coraggio di confessare a suo padre la verità su quanto è accaduto in questi anni in cui è stata in America.

Marta Guarnieri in crisi con suo padre, Matteo spiazza Maria Puglisi

La donna non gli ha detto di avere avuto un'altra relazione e adesso non sa se confessarglielo oppure no. A spronarla ci penserà sua zia Adelaide, la quale la inviterà ad essere sincera con suo padre e quindi a metterlo al corrente della verità su quanto è accaduto in questi anni.

Matteo, invece, non avrà intenzione di mollare la presa nei confronti di Maria Puglisi: il contabile del grande magazzino milanese deciderà di presentarsi dalla stilista con un inaspettato regalo di Natale con il quale la metterà in grande difficoltà. La donna, infatti, resterà spiazzata tanto da non sapere se accettarlo oppure no.

Maria ha già accettato la proposta di nozze di Vito Lamantia

Una situazione che diventa sempre più complicata per la giovane stilista del grande magazzino milanese, che nelle puntate precedenti ha accettato la proposta di matrimonio che le è stata fatta da Vito.

L'ex contabile del negozio di Vittorio è riuscito a sorprenderla con una proposta organizzata in presenza dei familiari e di tutti gli amici della stilista, pronti a festeggiare con lei questo momento speciale e tanto desiderato dalla coppia.

Eppure, dopo quello che c'è stato con Matteo Portelli, Maria non è apparsa convinta fino in fondo di questa scelta. I suoi occhi nascondevano un velo di tristezza, probabilmente dovuto a questa intricata situazione nata col fratello di Marcello che ha saputo far breccia nel suo cuore.