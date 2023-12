Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 dicembre rivelano che Maria Puglisi si ritroverà messa in difficoltà da un gesto di Matteo Portelli in vista del Natale.

La contessa Adelaide, invece, passerà la notte fuori casa e ciò scatenerà la gelosia di Umberto Guarnieri.

Intanto Marta non saprà se confessare o meno a suo padre della relazione che ha avuto in America con un altro uomo.

Maria in difficoltà con Matteo: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 22/12

Matteo scoprirà che è stata Maria ad effettuare il ricamo delle iniziali della sua mamma sul foulard che lui aveva dato a Concetta, per chiederle di farle questa commissione.

Un gesto che lo spiazzerà al punto che il giovane contabile deciderà di presentarsi a sua volta dalla ragazza con un regalo speciale per Natale.

Un gesto che metterà in grande difficoltà la stilista, la quale non potrà nascondere il suo imbarazzo non sapendo se accettarlo o meno.

Umberto si riscopre geloso di Adelaide

Le trame rivelano poi che Marta si ritroverà in difficoltà con suo padre, perché non saprà se confessargli o meno di aver avuto un'altra relazione durante il suo lungo soggiorno in America. La contessa, però, la spronerà ad essere sincera con suo padre e a liberarsi di questo peso.

Matilde intanto farà una scelta importante sul suo futuro: dopo aver dialogato con Marta accetterà di allontanarsi per un po' di tempo da Milano e in questo modo tenersi alla larga dal compagno Tancredi, che aveva minacciato di denunciarla per adulterio.

Il ritorno di Adelaide non passerà inosservato agli occhi di Umberto, al punto che la sua compagna Flora deciderà di indagare per cercare di scoprire quanto abbia influito su di lui, dato che in passato c'è stata un'importante relazione.

Umberto la tranquillizzerà ma, nei giorni successi, si mostrerà geloso nel momento in cui la contessa trascorrerà la notte fuori casa.

Umberto può riscoprirsi innamorato della contessa Adelaide

Non si esclude quindi che Umberto in realtà possa essere ancora innamorato della contessa, nel corso di questa ottava stagione della soap potrebbe anche uscire allo scoperto e confessarle i veri sentimenti che nutre nei suoi confronti.

In tal caso, Flora si ritroverebbe a dover prendere atto del fatto di non essere la donna della vita del commendatore: a dimostrazione di ciò, nei mesi in cui sono stati insieme lui non ha mai voluto prendere in considerazione l'ipotesi di convolare a nozze insieme.

Un ritorno di fiamma tra Umberto e Adelaide renderebbe inoltre felici i fan della coppia, che sperano di poterli rivedere al più presto assieme.