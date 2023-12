Le anticipazioni settimanali della soap opera Il paradiso delle signore in onda dall'11 al 15 dicembre 2023 tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 16 annunciano che Marta Guarnieri farà inaspettatamente ritorno a Milano accompagnata dalla contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Armando vuole aiutare la nipote Rosa

Armando verrà a sapere che la nipote Rosa sta cercando un nuovo lavoro e deciderà di chiedere aiuto a Don Saverio. Nonostante ciò, la donna prenderà un'importante decisione riguardante la sua carriera d'insegnante. Più tardi, Armando scoprirà che Rosa ha problemi a pagare la pensione in cui vive e le farà una proposta.

Dopo aver ricevuto le scuse di Marcello a seguito di uno scontro che avevano avuto al momento del loro primo incontro, Rosa deciderà di trasferirsi a casa dello zio e di Salvatore Amato.

Nel frattempo Matteo noterà la felicità di Maria e Vito ma continuerà ad a sperare di poter conquistare la giovane.

Tancredi si vuole vendicare della moglie

Matilde si avvicinerà sempre più a Vittorio e deciderà di consultare un avvocato per chiedergli l'annullamento del suo matrimonio. Nel frattempo, Tancredi noterà che Flora gli ha nascosto una lettera e deciderà di indagare, scoprendo in questo modo ciò che vuole fare l'ex moglie. A quel punto, l'uomo giurerà vendetta contro Matilde e Vittorio, mentre Umberto rimprovererà Flora per non avergli raccontato la verità.

Più tardi, Vittorio deciderà di affrontare Tancredi che minaccerà di denunciare la moglie per adulterio, senza sapere che lei ha già pronta una contromossa per difendersi. Intanto in telegramma metterà in allarme gli abitanti di villa Guarneri, annunciando l'arrivo di una persona inaspettata.

Irene e Leonardo organizzeranno un evento del Circolo e Alfredo si sentirà trascurato: l'uomo comunque sosterrà diligentemente la fidanzata, non riuscendo però a nascondere il fastidio per la presenza del rivale.

Il ritorno di Adelaide con Marta

Intanto Marcello continuerà a discutere con Vittorio al Paradiso perché quest'ultimo respinge ogni sua iniziativa, mentre Salvatore si renderà conto del nervosismo dell'amico e tenterà di calmarlo. Infine Flora tenterà di chiarirsi con Tancredi ma finirà per litigare nuovamente con lui.

Alla fine delle puntate settimanali ci sarà il colpo di scena: Adelaide farà ritorno a casa accompagnata dalla nipote Marta.

Riepilogo su Marta Guarnieri e il rientro a Milano

Marta Guarnieri tornerà a Milano a distanza di un paio di anni dalla propria partenza. La giovane aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d'America per inseguire il sogno professionale di diventare una fotografa di fama internazionale.

A quanto pare la figlia del commendatore Umberto Guarnieri si renderà conto di sentire la mancanza dei suoi affetti e dei suoi cari. Il suo ritorno in città rappresenta una sorpresa soprattutto per il suo ex marito Vittorio, che proprio nelle ultime settimane si stava avvicinando sempre più a Matilde.