Il penultimo daytime di Amici del 2023 ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo nella scuola prima dell'inizio delle vacanze di Natale. I cantanti divisi in gruppi, in base al professore di appartenenza, hanno affrontato un compito mandando in gara un solo rappresentante per squadra. La migliore è stata Mew, che rappresentava il team di Lorella Cuccarini: ha vinto l'immunità per se stessa e per il suo team, composto da Mida e Sarah. Mentre Petit e Martina sono finiti in sfida in quanto rappresentanti dei due team perdenti, quelli capitanati da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il verdetto prima della pausa natalizia

Dopo aver partecipato a una gara di inediti che è stata vinta da Holden (a esprimersi sono stati i rappresentanti di alcuni network radiofonici), i cantanti di Amici sono stati messi alla prova da un compito di squadra.

Ogni team ha dovuto scegliere un proprio componente per un'esibizione valutata dai professori e dal maestro Adriano Pennino: il vincitore avrebbe vinto l'immunità per se stesso e il suo gruppo, i perdenti dovevano indicare una persona da mandare in sfida.

Il nuovo arrivato Malìa si è proposto sia per la performance che per la sfida in caso non avesse convinto i giudici, ma Rudy Zerbi si è opposto a questa decisione esonerando il ragazzo perché è nella scuola da meno di una settimana.

La decisione degli insegnanti

Per il team Cuccarini si è esibita Mew, per Pettinelli ha cantato Ayle e Petit ha rappresentato la squadra di Zerbi. Poco dopo in casetta è arrivato il verdetto dei tre professori di canto e del maestro Pennino: la miglior performance è stata quella di Mew, che ha conquistato l'immunità per sé e per i compagni Mida e Sarah.

I ragazzi di Rudy si sono confrontati un po' e poi hanno deciso che la sfida la affronterà Petit (nonostante anche Holden si fosse proposto), mentre del gruppo di Anna è Martina a rischiare l'eliminazione perché sia Matthew che Ayle hanno già fatto e vinto il confronto con un talento esterno.

Ancora non si sa quando si svolgeranno queste due sfide, ma è molto probabile che saranno al centro della prima puntata del 2024, quella che sarà registrata all'inizio di gennaio e che segnerà il ritorno in tv di Amici dopo circa tre settimane di stop.

La programmazione del talent show

Domani, venerdì 22 dicembre, la scuola di Amici andrà ufficialmente in vacanza: il daytime sarà l'ultimo del 2023 e servirà per aggiornare il pubblico su quello che è successo in questi giorni in casetta.

Gli speciali della domenica, invece, sono in pausa già da una settimana e ricominceranno il mese prossimo: la prima puntata del 2024 andrà in onda il 7 gennaio, ma dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo come sempre.

Non è da escludere che durante le vacanze su Witty Tv vengano caricati contenuti inediti sui cantanti e sui ballerini della classe, gli stessi che la notte del 31 dicembre saranno ospiti di Capodanno in musica, lo show condotto da Federica Panicucci per attendere l'arrivo del nuovo anno.