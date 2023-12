Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 per la settimana che va dal 18 al 22 dicembre 2023 rivelano che Marta Guarnieri, dopo il rientro in città, inizierà ad indagare per scoprire cosa sia cambiato nel corso degli anni in cui è stata assente.

La donna verrà così a conoscenza anche della novità legata alla vita sentimentale del suo ex Vittorio, adesso impegnato con Matilde.

Intanto Matteo Portelli non avrà intenzione di arrendersi con Maria e, in vista del Natale, deciderà di stupirla con un regalo speciale mettendola in imbarazzo.

Marta scopre che Vittorio è impegnato: anticipazioni Il Paradiso al 22 dicembre

Marta avrà così modo di conoscere meglio Flora Ravasi, la nuova compagna di suo padre Umberto, e apprenderà anche le novità legate alla sfera sentimentale del suo ex Vittorio Conti, col quale è ancora sposata. Sarà così che Marta scoprirà che Vittorio è impegnato con Matilde, la moglie di suo cugino Tancredi.

La contessa Adelaide, invece, continuerà ad essere sfuggente con Marcello e ciò lo porterà a rendersi conto che i suoi sentimenti sono cambiati.

Matteo Portelli non si arrende con Maria e la sorprende con un regalo di Natale

Rosa continuerà ad avere un po' di difficoltà nella ricerca di un nuovo lavoro, fin quando pure per lei non si apriranno le porte del grande magazzino milanese per un impiego part-time in vista del periodo natalizio.

Le trame delle nuove puntate al 22 dicembre, inoltre, rivelano che Matteo Portelli deciderà di non arrendersi con Maria Puglisi.

Il suo cuore batte forte per la stilista in procinto di convolare a nozze con Vito e, per tale motivo, deciderà di sorprenderla con un inaspettato regalo di Natale.

Un gesto speciale che tuttavia metterà in serio imbarazzo Maria, che non saprà se accettarlo oppure rifiutarlo.

Matteo e il dolore nel vedere Maria Puglisi tra le braccia di Vito

Nelle puntate precedenti della soap opera, Matteo Portelli ha dovuto assistere inerme alla proposta di matrimonio che Vito ha fatto alla stilista per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie.

Un duro colpo per il contabile che, in questo ultimo periodo, non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti della stilista, alla luce anche dei momenti di passione che i due hanno vissuto insieme.

La stessa Maria ha avuto dei momenti di esitazione in merito alla sua relazione con Vito ma, adesso, sembra essere concentrata solo sulle sue imminenti nozze con Lamantia.