Le anticipazioni di Un posto al sole dal 18 al 22 dicembre rivelano che Marina e Roberto si diranno pronti a liberarsi per sempre di Ida, dato che intendono lasciarla in Polonia ed evitare che possa rientrare nuovamente a Napoli, dove stava intraprendendo una relazione speciale con Diego.

Alberto continuerà a soffrire per la sparizione nel nulla di suo figlio dopo che Clara lo ha portato via facendone perdere le tracce. Al suo fianco in questo momento così difficile e complicato ci sarà Niko.

Roberto Ferri e Marina Giordano vogliono liberarsi per sempre di Ida

Roberto e Marina arriveranno in Polonia per conoscere i familiari della vera mamma di Tommaso e si renderanno conto delle difficili condizioni in cui vivono i suoi familiari e di quello che ha passato la donna prima di approdare a Napoli.

Tuttavia, nonostante questo, i due coniugi hanno intenzione di lasciare la donna in Polonia ed evitare che possa rimettere piede nella loro città, così da poter sbarazzarsi definitivamente di lei.

I due stringeranno un accordo assieme alla zia di Ida e si diranno pronti a lasciare la Polonia senza la vera mamma di Tommaso, del tutto ignara di quello che sta succedendo alle sue spalle.

Alberto nel vortice della disperazione per suo figlio: anticipazioni Upas 18-22 dicembre

Le trame delle nuove puntate fino al 22 dicembre, inoltre, rivelano che Alberto continuerà a soffrire per la mancanza di suo figlio.

L'avvocato si lascerà andare nel vortice della disperazione e cadrà nel baratro della disperazione, dato che da svariate settimane ormai non ha più notizie del bambino, portato via in gran segreto dalla sua mamma.

In questo modo si lascerà andare sempre più e rinuncerà anche al suo lavoro, al punto che Niko deciderà di intervenire e di supportare Palladini, rendendosi conto che il suo collega ha seriamente bisogno di aiuto.

La fuga di Clara da Napoli per inseguire Eduardo

Nelle puntate precedenti della soap opera Alberto si è ritrovato stravolto dalla notizia della sparizione nel nulla di Clara che di punto in bianco aveva fatto perdere le sue tracce portando via anche il loro bambino.

La donna aveva scelto di seguire Eduardo e di scappare via da Napoli con lui per inseguire il loro sogno d'amore e fare in modo che niente e nessuno potesse più ostacolarli.

Un duro colpo per Palladini che, in un primo momento, si è mostrato sul piede di guerra nei confronti della sua ex compagna disposto a tutto pur di scovare il posto in cui si era rifugiata.

I suoi tentativi, però, sono risultati vani dato che non è riuscito a captare informazioni sulla fuga della donna, tanto da rifugiarsi nell'alcool cedendo allo sconforto.