Il ritorno di Marta e Adelaide a Milano sconvolgerà un bel po' di cose nelle vite dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore 8. Le anticipazioni per la settimana dal 18 al 22 dicembre annunciano che Marta convincerà Matilde a partire per il Giappone e Tancredi scoprirà la cosa solo a cose fatte. Marcello proverà a far breccia nel cuore di Adelaide con una sorpresa e quando Umberto vedrà che sua cognata ha passato la notte fuori casa sarà infastidito e le chiederà spiegazioni. Rosa inizierà a lavorare momentaneamente al grande magazzino per aiutare durante il periodo natalizio.

Marcello deciso a riconquistare Adelaide, Umberto infastidito

La presenza di Adelaide a Milano risveglierà i sentimenti di Marcello nei suoi confronti. Barbieri noterà che la donna non ha intenzione di riprendere la loro relazione, ma non si arrenderà con lei. Appena ne avrà occasione farà una sorpresa alla contessa sperando di riconquistare il suo cuore. Nel frattempo Umberto rassicurerà Flora sul fatto che Adelaide non sia un problema per la loro relazione. Quando si accorgerà che la cognata ha passato la notte fuori, però, Guarnieri sarà evidentemente infastidito e le chiederà spiegazioni. Rosa, invece, continuerà ad avere problemi nel trovare un lavoro, ma a salvare la situazione ci penserà Armando.

Il capo magazziniere chiederà alla nipote di aiutare le Veneri durante il periodo natalizio e lei accetterà volentieri.

L'idea di Marta e la partenza di Matilde

Tancredi confesserà a Marta e Adelaide quello che ha fatto a Matilde. Le trame non specificano di cosa si tratti, ma visto che nelle puntate precedenti l'uomo aveva minacciato di denunciare la moglie per adulterio è probabile che lo faccia.

La contessa non sarà affatto contenta della decisione presa da Tancredi, soprattutto perché potrebbe ritorcersi contro il buon nome della famiglia e dirà a suo nipote di essere pronta a tutto per evitare uno scandalo. Per aiutare il cugino a dimenticare la moglie, Marta avrà un'idea e andrà a parlare con Matilde che deciderà di assecondarla.

La signora Frigerio partirà per il Giappone seguendo il consiglio di Marta, ma prima si recherà a sorpresa da Vittorio. Tancredi verrà a sapere della partenza di sua moglie a cose fatte. Infine si scoprirà che Marta ha avuto una relazione con qualcuno negli Stati Uniti e ne parlerà con suo padre.

Il comportamento di Marta potrebbe nascondere un interesse ancora vivo per Vittorio

Perché Marta convince Matilde a partire? La donna ha pensato davvero che suo cugino Tancredi potesse stare meglio nel sapere sua moglie lontana da Milano e da Vittorio o ha sfruttato la situazione a suo vantaggio? L'idea di Marta potrebbe essere dettata da un suo interesse nei confronti di Vittorio, troppo vicino a Matilde per i suoi gusti. Al suo ritorno a Milano Marta ha saputo della sintonia tra suo marito e la signora Frigerio e non si esclude che possa aver avuto timore di perderlo.