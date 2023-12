Umit si preparerà alla resa dei conti finale con Demir Yaman e si dirà pronta a ucciderlo, nella settimana di programmazione di Terra Amara che va dall'11 al 17 dicembre.

Il destino, però, le giocherà un brutto scherzo, dato che sua mamma farà da scudo all'uomo e finirà per beccarsi il colpo di arma da fuoco che le risulterà fatale.

Intanto il piccolo Kerem Ali, dopo essere stato ricoverato in ospedale per la febbre alta, inizierà a mostrare segnali di miglioramento e si riprenderà a dispetto di tutte le aspettative.

La tresca tra Demir e Umit

Nelle puntate precedenti della soap opera Demir è rimasto folgorato dalla presenza di Umit, che appena arrivata a Cukurova è riuscita a far breccia nel suo cuore.

Tra i due è nata una storia d'amore segreta che hanno portato avanti per qualche tempo, fino a quando l'uomo ha deciso di tornare sui suoi passi e riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Zuleyha.

La reazione di Umit non è stata delle migliori: non ha mai accettato la scelta di Demir e da quel momento in poi ha giurato vendetta, tanto da mettere in piedi una finta gravidanza per incastrare l'uomo e rendergli la vita un inferno.

Umit viene catturata dagli uomini di Demir: anticipazioni di Terra amara al 17 dicembre

Gli uomini di Demir riusciranno a rapire Umit e la porteranno in un posto segreto, dove ad attenderla ci sarà un medico che deve farla abortire. Zuleyha riuscirà a scoprire il posto in cui si trova la donna e caccerà via il medico: non vuole che la donna venga obbligata ad abortire.

Quando Demir lo scoprirà andrà su tutte le furie, ma Zuleyha si prenderà le responsabilità del suo gesto e dirà al marito che deve fare da padre a questo bambino.

Intanto Sevda riuscirà a ottenere una grossa somma di denaro da Demir e una vettura per fuggire via con la figlia Umit e lasciare per sempre Cukurova

Umit uccide la mamma, Kerem Ali si riprende

Durante il tragitto Umit svelerà a sua mamma di non essere realmente incinta e a quel punto tornerà indietro per cercare Demir e ammazzarlo.

Quando farà esplodere il colpo di arma da fuoco, Sevda si metterà in mezzo per proteggere Yaman e si beccherà il colpo fatale. La donna verrà uccisa da sua figlia, e per salvare Umit chiederà a Demir di non dire la verità alla polizia.

Intanto le condizioni di salute del piccolo Kerem Ali miglioreranno, e lui inizierà a riprendersi dopo aver combattuto contro la meningite.

L'avvocato dello zio del piccolo pretenderà che il bambino stia con la famiglia di Mujgan, ma Fekeli e Lutfiye decideranno di sborsare una ingente somma di denaro per "comprare" la custodia del bambino.