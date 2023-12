Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di gennaio rivelano che Gianni Sperti inizierà ad avere dei dubbi sul reale interesse di Mario nei confronti di Ida Platano e deciderà di metterla in guardia. Tutto ciò capiterà dopo che Ida scoprirà che Mario potrebbe essersi scambiato dei messaggi con un'altra ragazza.

Ida va da Mario dopo la segnalazione: anticipazioni di Uomini e donne

Ida Platano si ritroverà a fare i conti con una segnalazione. Una ragazza esterna alla trasmissione racconterà in studio che Mario si sarebbe scambiato dei messaggi con lei durante il suo percorso con Ida. Mario andrà in crisi e, dopo aver ammesso di aver sbagliato, penserà di lasciare definitivamente la trasmissione e farsi da parte.

La reazione di Ida sarà inaspettata: andrà a parlargli in camerino e gli chiederà di non prendere decisioni affrettate, tanto da convincerlo a rientrare in studio e proseguire questo percorso che ha iniziato ormai da diverse settimane. Tuttavia l'atteggiamento di Mario scatenerà i dubbi di Gianni Sperti, che non si farà problemi a mettere in guardia la tronista.

Gianni Sperti dubita di Mario e mette in guardia Ida Platano

Gianni sosterrà che dietro questo comportamento del cavaliere si celerebbe lo scarso interesse nei confronti della tronista siciliana. Secondo l'opinionista Mario non sarebbe interessato al 100% a Ida ed è questo il motivo per il quale sarebbe stato disposto anche a lasciare la trasmissione.

Dubbi che, a quanto pare, non toccheranno più di tanto la diretta interessata, dato che Ida continuerà a mostrare un certo interesse nei confronti del corteggiatore.

Emanuela, invece, ammetterà di essere stufa del comportamento di Alessio, che la metterebbe in secondo piano e non le darebbe l'importanza che merita. Per tale ragione deciderà di non presentarsi all'esterna che avevano prefissato.

Il rapporto tra Ida e Mario nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti del talk show Ida aveva già polemizzato con Mario perché sosteneva che non fosse particolarmente attivo in trasmissione quando assisteva alle esterne con gli altri pretendenti.

Il corteggiatore si è giustificato dicendo di non essere quel tipo di uomo che scatena discussioni e "sceneggiate" in studio, chiedendo alla tronista di dargli l'opportunità di dimostrarle in esterna il suo reale interesse.