Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Paradiso delle signore 8 in programma il 3 gennaio 2024 in prima visione assoluta rivelano che ci sarà spazio per un piccolo incidente che avrà come protagonista Elvira. La venere del grande magazzino non si farà nulla di serio, ma sarà necessario riparare la vettura di suo padre che riporterà un po' di danni.

Matteo, invece, deciderà di presentare mamma Silvana ai propri colleghi di lavoro.

Elvira fa un incidente con l'auto: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Elvira si ritroverà a fare i conti con un piccolo incidente con la vettura di suo padre.

La venere del grande magazzino milanese non riporterà ferite ma, dopo l'incidente, si renderà conto che la vettura ha riportato alcuni danni.

La macchina si presenterà ammaccata e, proprio per questo motivo, Elvira si metterà all'opera per cercare di riparare il danno prima che l'uomo possa accorgersene.

Sarò fondamentale l'aiuto di Salvatore Amato che, in questo nuovo appuntamento con la soap, deciderà di dare il suo supporto alla venere.

Il barista si offrirà di darle una mano per cercare di rimettere in sesto la vettura del padre e, in questo modo, evitare che l'uomo possa accorgersi dell'incidente che è avvenuto. Una soluzione che renderà entusiasta la venere, felice di poter contare sul supporto del suo amico.

Matteo presenta la sua mamma alle Veneri e Maria

Matteo Portelli deciderà di presentare sua mamma Silvana alle persone che tutti i giorni condividono la quotidianità con lui.

Di conseguenza, la signora Silvana avrà modo di conoscere le varie Veneri che lavorano al grande magazzino milanese, ma anche la stilista Maria Puglisi che, con Matteo ha stretto un rapporto decisamente speciale.

Ci sarà un particolare entusiasmo per Concetta, la quale deciderà di invitare la donna a pranzo, presso casa Puglisi così da poter conoscerla meglio.

Un approfondimento su Matteo Portelli

Il personaggio di Matteo Portelli ha avuto un'evoluzione dal suo arrivo al grande magazzino milanese in poi. Infatti, in un primo momento, si era mostrato particolarmente diffidente e a tratti scontroso nei confronti dei conoscenti con cui era entrato in contatto a Milano nei primi tempi.

Col passare del tempo, invece, il contabile del grande magazzino diretto da Vittorio Conti ha scelto di togliersi di dosso questa "corazza" e farsi conoscere realmente per quel che è, mettendo in risalto anche l'aspetto dolce e sensibile del suo carattere. Un'evoluzione che lo ha fatto prendere in simpatia da diversi colleghi, a cui appunto ora presenterà anche sua madre.