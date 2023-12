Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 nella settimana 8-12 gennaio 2024 rivelano che Maria Puglisi e Matteo Portelli saranno protagonisti di un diverbio e proveranno a chiarirsi, finendo però per spingersi oltre.

Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide, la quale annuncerà di essere pronta a tornare di nuovo in Svizzera, portando sia Marcello che Umberto a mettersi in gioco per evitare la sua imminente partenza.

Maria e Matteo si spingono oltre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 gennaio

Vito Lamantia inizierà ad avere dei sospetti sul conto della sua promessa sposa dopo aver notato un braccialetto sul suo polso.

Trattasi del regalo che Matteo le aveva fatto per Natale e che fino a questo momento la ragazza aveva scelto di tenere nascosto per non alimentare i dubbi del compagno.

Questa volta, però, Maria si ritroverà costretta a dover inventare una scusa plausibile e come se non bastasse, Vito si renderà conto che quel bracciale lo ha visto anche all'interno dell'ufficio di Portelli.

Tanto basterà anche per scatenare un litigio tra la stilista e il contabile del grande magazzino milanese: i due si ritroveranno ai ferri corti e nei giorni successivi proveranno a chiarirsi.

Il confronto tra la stilista e Matteo porterà ad un esito inaspettato, dato che i due si spingeranno oltre e non si esclude che possano scambiarsi un nuovo appassionante bacio [VIDEO].

La contessa Adelaide pronta a lasciare di nuovo Milano

Le anticipazioni della soap opera fino al 12 gennaio, inoltre, rivelano che Adelaide avrà intenzione di lasciare nuovamente Milano per trasferirsi a Ginevra e tornare così da sua figlia.

Per tale motivo la donna chiederà a Marcello di potersi incontrare, dato che ha preso una decisione importante e definitiva sul loro rapporto.

Successivamente anche Umberto Guarnieri scoprirà che la donna ha intenzione di lasciare Milano e proverà in tutti i modi a convincerla a non andare via e lasciare la villa.

Quale sarà a questo punto la decisione finale della donna? Non si esclude che il commendatore Guarnieri possa convincerla a restare.

Un possibile ritorno di fiamma tra Umberto e Adelaide

Del resto nelle puntate precedenti della soap opera è emerso il feeling speciale tra la contessa e il suo ex Guarnieri, al punto che i numerosi fan social hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma.

E tenendo conto che la relazione tra Umberto e Flora non è mai sbocciata definitivamente, non si esclude che il commendatore possa trovare il coraggio e la forza per confessare alla sua ex di essere ancora innamorato di lei nel corso dei prossimi episodi di questa ottava stagione.