Beatrice Luzzi si è ritrovata a parlare con Fiordaliso al Grande Fratello e non ha risparmiato critiche nei confronti di Letizia Petris. Secondo l'attrice, la coinquilina con il suo modo di fare ha mancato di rispetto a una persona più adulta di lei. A detta di Luzzi, Letizia con i suoi atteggiamenti starebbe dimostrando di essere una persona immatura, egocentrica e prepotente.

Il commento di Luzzi

Nella serata di mercoledì, Beatrice e Letizia hanno avuto un diverbio a causa di una bottiglia di vino negata: l'attrice voleva versarsi da sola il vino, ma la coinquilina ha fatto notare che lo stava versando lei a tutti i commensali.

Il giorno seguente Luzzi ha cercato un chiarimento con la compagna d'avventura, ma invano. Di conseguenza ne ha approfittato di un momento di relax in giardino con Fiordaliso per sfogarsi: "È un’egocentrica prepotente". L'attrice ha detto di avere trovato indisponente l'atteggiamento di Letizia anche durante le prove del balletto di Mary Poppins: "Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita". Mentre Fiordaliso ha cercato di giustificare il modus operandi della giovane concorrente, Beatrice ha proseguito elencando tutto ciò che non riesce più a tollerare di Petris. A detta sua, la compagna d'avventura dovrebbe portare più rispetto alle persone adulte e dovrebbe capire che il mondo non gira solo intorno a lei.

Beatrice ha ragionissima su Letizia:



“È un’egocentrica prepotente.”



(Oltre ad essere di una falsità imbarazzante e senza un minimo di carattere.)#grandefratello pic.twitter.com/cWp1TBt8uL — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 29, 2023

Beatrice su Giuseppe Garibaldi: 'Ci perde lui'

Beatrice Luzzi ha avuto da ridire anche sul comportamento di Giuseppe Garibaldi: i due hanno discusso il giorno di Natale per via di un commento di Marco Maddaloni riportato dall'attrice in cui il 30enne calabrese è stato definito un "burattinaio".

Luzzi ha detto a Fiordaliso che questa situazione non giova a nessuno, soprattutto a Giuseppe: "Ci perde lui, non sta meglio se non mi parla". Al contrario la cantante è convinta che le colpe siano di entrambi. A quel punto ha fatto notare a Beatrice che anche lei ha speso giudizi al vetriolo sulla famiglia di Giuseppe e questo può averlo ferito.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Il ragionamento di Beatrice Luzzi non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social X un utente ha preso le difese dell'attrice: "Beatrice ha più che ragione su Letizia". Un altro invece ha affermato: "Beatrice ha ragione ci sono dei video in cui si sente Petris parlare male". Secondo un fan di Luzzi, quest'ultima avrebbe la capacità di trovare il giusto aggettivo per le persone: "Non sbaglia un colpo". Un utente ha scritto: "Letizia a 20 anni è una donna mentre Beppe a 30 è un ragazzino? Poi non è vero che devono sempre e solo dire l’opposto di quello che dice Bea pur di darle contro". Un telespettatore invece ha espresso una critica nei confronti di Beatrice: "Ma come si permette di dire quelle cose su Letizia. Indifendibile".