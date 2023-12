Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nella giornata dell'8 dicembre. Gli spettatori che alle 16 si collegheranno sulla rete ammiraglia per seguire il nuovo episodio resteranno delusi: dato che la soap non andrà in onda.

Al suo posto, eccezionalmente per la giornata dell'Immacolata, andrà in onda un'edizione speciale del Tg1 che avrà come protagonista Papa Francesco.

La soap tornerà in onda dall'11 dicembre in poi e le anticipazioni ufficiali rivelano che in quella settimana si assisterà al ritorno di Marta e Adelaide.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore: la soap salta l'8 dicembre

Il cambio programmazione del pomeriggio di Rai 1 di venerdì 8 dicembre prevede la sospensione della soap opera in daytime.

La settimana si concluderà giovedì 7 dicembre con l'ultimo appuntamento in programma. In attesa poi di lunedì 11 dicembre quando riprenderà la consueta messa in onda nella fascia del pomeriggio feriale.

Il motivo di questo stop sarà legato alla messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato all'omaggio di Papa Francesco alla statua dell'Immacolata Concezione posta in Piazza di Spagna a Roma.

Lo speciale del Tg1 prende il posto della soap opera nel pomeriggio dell'Immacolata

Lo speciale del telegiornale andrà in onda dalle 15:45 alle 16:20 circa, dopodiché ci sarà spazio per la prima parte de La Vita in diretta che proseguirà regolarmente anche dopo l'appuntamento canonico con il notiziario delle 16:55.

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda a partire da lunedì 11 dicembre, rivelano che si assisterà al ritorno in scena di due personaggi che mancano all'appello da diverso tempo.

La prima è la contessa Adelaide, la quale annuncerà il suo rientro a Milano dopo il trasferimento in Svizzera per stare al fianco di sua figlia Odile e svelerà ai suoi cari che sarà accompagnata da Marta.

Il ritorno di Marta Guarnieri e della contessa Adelaide nelle prossime puntate

Tutto lascerà credere al fatto che Adelaide possa arrivare a Milano proprio assieme a sua figlia, pronta a conoscere dal vivo le persone che fanno parte della vita di sua mamma ma non sarà così.

Adelaide ritornerà con Marta Guarniero, la figlia di Umberto, assente in scena da diversi anni.

La donna scelse di abbandonare la sua vita a Milano per trasferirsi in America, dando una svolta alla sua esistenza.

La presenza di Marta non passerà inosservata, dato che la donna avrà modo di rivedere anche il suo ex compagno Vittorio Conti, che nel frattempo ha scelto di dichiararsi apertamente a Matilde e si è detto pronto a viversi questa relazione con la moglie di Tancredi.