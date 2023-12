Clara accetterà di scappare con Eduardo nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all'8 dicembre e nella fuga da Napoli porterà con sé anche Federico. La decisione della donna farà infuriare Alberto, che non riuscirà a capire dove si trovi il figlio. A rincuorare l'avvocato ci proverà Niko, ma sarà impossibile farlo calmare. Nel frattempo Marina e Roberto torneranno a temere prima a causa dell'avvicinamento di Diego e Ida e poi per l'incubo di Lara che sembrerà non volerli lasciare in pace.

La scelta di Clara di lasciare Napoli con Federico ed Eduardo

La proposta di Eduardo di lasciare Napoli verrà accettata da Clara, che dopo diverse riflessioni seguirà il suo cuore. La donna sarà pronta a rifarsi una vita con l'uomo che ama lontano dalla sua città. Naturalmente Clara porterà con sé il piccolo Federico, consapevole di provocare l'ira di Alberto, e questo le metterà paura e le provocherà diversi ripensamenti. Quando Palladini non riuscirà più a rintracciare Clara andrà su tutte le furie e non potrà perdonare in alcun modo la donna per avergli portato via suo figlio. Niko proverà a stargli vicino, ma Alberto non vorrà sentire ragioni e sarà ogni giorno più preoccupato per il suo bambino.

Marina e Roberto dovranno affrontare ancora delle difficoltà, e la serenità per loro sembrerà un traguardo ancora molto lontano.

Marina e Roberto tornano a tremare per Lara

La tensione sarà alle stelle a casa Ferri perché sia Marina che Roberto si renderanno conto che tra Ida e Diego potrebbe nascere una relazione seria. Se la donna dovesse fidarsi del figlio di Raffaele, il rischio di perdere Tommaso si farebbe sempre più concreto.

Ida potrebbe confidarsi con Diego e raccontargli di essere la madre di Tommaso, e questo rovinerebbe i piani di Marina e Roberto. Per scongiurare questo pericolo i Ferri faranno di tutto per separare Diego e Ida. In occasione del Natale Marina e il marito riusciranno a convincere Ida a partire per la Polonia, così potrà trascorrere le festività con la sua famiglia.

La soluzione tuttavia si rivelerà temporanea e bisognerà trovare un altro modo per risolvere il problema dopo le vacanze di Natale.

Eugenio fa una proposta inaspettata a Lucia

Marina e Roberto non faranno in tempo a tamponare il problema di Ida e Diego che dovranno affrontarne subito un altro. Lara tornerà a far tremare la coppia, anche se le trame non rivelano ancora cosa farà di preciso. Ci saranno grandi novità anche per Eugenio, che sarà molto dispiaciuto dalla situazione con Viola e farà una proposta inaspettata alla sua collega Lucia.