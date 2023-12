Nell finale della 3^ stagione di Terra Amara proprio quando la situazione tra Fikret e Demir sembrerà appianarsi, con la volontà di Yaman di accettare in famiglia il fratellastro, ala tenuta irromperà la polizia che arresterà Demir per l'omicidio di Sevda, commesso in realtà da Umit. Nonostante la testimonianza di Zuleyha, che vorrà scagionare il marito e a incastrare la dottoressa, la polizia porterà comunque in carcere Demir. Quest'ultimo, sentendosi messo alle strette non solo dall'ex amante ma anche da Hakan, un suo nemico da poco rientrato in paese, prenderà con Fikret una decisione importante.

Demir accetta l'ingresso di Fikret in famiglia

Dopo la sparizione misteriosa della piccola Leyla, Fikret si avvicinerà al fratellastro Demir per aiutarlo a ritrovarla. Inoltre gli rivelerà che un certo Hakan nutre rancore nei suoi riguardi, a questo punto Demir spiegherà a Fikret che si tratta di un suo vecchio compagno di Università con cui ha avuto problemi in passato.

Mentre Demir maturerà l'idea l'idea che Hakan sia colpevole del rapimento della figlia, un uomo telefonerà a Zuleyha e le rivelerà che la piccola è fuori dalla villa sana e salva. E in effetti così sarà. Ma proprio all'interno della culla di Leyla, Fikret troverà un biglietto con delle minacce rivolte contro Demir e avvertirà il fratellastro mettendolo in guardia.

In virtù di questo comportamento, Demir si riappacificherà con Fikret, accettandolo in famiglia.

Yaman finisce di nuovo in carcere per il decesso di Sevda

Demir informerà tuti i suoi dipendenti e tutti gli aitanti del paese che ormai Fikret fa parte della famiglia a tutti gli effetti essendo suo fratello, poi chiederà scusa al giovane per il modo in cui il loro defunto padre defunto lo ha trattato in passato.

Il clima disteso che si verrà a creare durerà davvero poco, visto che la polizia arriverà a villa Yaman e accuserà Demir dell'omicidio di Sevda, di cui verrà ritrovato nel frattempo il corpo. L'accusa sarà mossa a causa di una lite avvenuta pubblicamente tra Demir e l'ex cantante e a nulla varranno le dichiarazioni di Zuleyha che accuserà Umit di essere la vera colpevole dell'omicidio.

Mentre Umit continuerà a vivere in libertà a casa di Sermin e Betul, situata proprio accanto a villa Yaman, per Demir si apriranno le porte del carcere per l'ennesima volta. A questo punto Demir quindi prenderà una decisione importante con Fikret.