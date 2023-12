Marcello Barbieri rischia di mandare all'aria la sua relazione con la contessa Adelaide dopo l'arrivo in città di Rosa.

Con le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 il giovane Barbieri deciderà di supportare la nipote di Armando, che si troverà alle prese con un periodo complicato della sua vita.

Non si esclude che questo feeling speciale che sembra essere nato tra i due possa portarli a lasciarsi andare alla passione, portando a una chiusura definitiva del legame tra Marcello e Adelaide.

Marcello decide di aiutare Rosa

Marcello scoprirà che la nipote di Armando è alle prese con una delicata situazione dal punto di vista economico.

Arrivata a Milano per iniziare una nuova vita è alla ricerca urgente di un lavoro e non può più permettersi di pagare la camera d'albergo dove sta alloggiando.

Marcello, dopo aver preso atto di questa situazione, deciderà di intervenire e si dirà pronto a offrire ospitalità a Rosa, dicendole che può stare a casa sua dove attualmente vivono Armando e Salvatore.

Tra Marcello e Rosa può nascere una storia d'amore ne Il Paradiso 8

Barbieri prenderà a cuore le vicende della nuova arrivata a Milano e non si esclude che tra i due possa sbocciare la passione.

Questa vicinanza e questo interessamento da parte di Marcello nei confronti della nipote di Armando rischierebbe di nascondere un sentimento che il ragazzo potrebbe ben presto sentire di provare nei confronti della giovane.

Il colpo di scena ci sarebbe nel momento in cui Marcello dovesse rendersi conto di essersi innamorato della nipote di Armando e di non poter più mentire a se stesso.

Il ragazzo si ritroverebbe a uscire allo scoperto con i suoi veri sentimenti e a mettere in discussione la relazione con Adelaide, fino a imporsi di lasciarsi alle spalle il passato e dimenticare la contessa per viversi questa nuova favola d'amore.

Marcello e Adelaide, a che punto eravamo rimasti

La storia d'amore tra Marcello e Adelaide rischia di subire una battuta d'arresto quando che la donna rimetterà piede a Milano.

Dopo una lunga assenza dovuta al trasferimento in Svizzera per stare al fianco della figlia, Adelaide ritornerà in città per prendere in mano le redini della sua vita e capire quale direzione far intraprendere alla sua relazione con Barbieri.

Non si esclude che la contessa possa essere interessata nuovamente al suo ex Umberto col quale c'è stato un netto avvicinamento prima della sua partenza per la Svizzera.