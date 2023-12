Matteo Portelli potrebbe rendersi conto ben presto di non poter stare distante dalla sua amata Maria Puglisi, la donna che ha rapito il suo cuore in questa ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

I due hanno vissuto dei momenti di passione che sono svaniti nel momento in cui è rientrato Vito, il ragazzo di Maria che le ha chiesto anche di sposarlo.

A quel punto Matteo ha dovuto incassare il colpo, ma nel corso dei prossimi episodi non si esclude che possa rendersi conto di non poter più fare a meno della stilista e di volerla a tutti i costi nella sua vita.

Matteo prova a stupire la stilista con un regalo di Natale

Negli episodi della soap opera che andranno in onda dal 18 al 22 dicembre su Rai 1 Matteo deciderà di fare l'ennesimo passo avanti nei confronti della stilista e in vista del Natale si presenterà da lei con un regalo a tema.

In questo modo spererà di stupire la ragazza e in effetti ci riuscirà, dato che Maria resterà senza parole e a tratti si mostrerà anche imbarazzata per la sorpresa ricevuta.

La stilista non saprà come comportarsi e soprattutto se accettare o meno quel regalo, dato che poi dovrebbe giustificarlo con il suo fidanzato Vito.

Matteo può rendersi conto di non poter fare a meno di Maria nel corso de Il Paradiso 8

Matteo, però, dimostrerà di non temere niente e nessuno e di voler fare di tutto per riuscire a far breccia nel cuore della donna, consapevole del fatto che entrambi hanno vissuto delle forti emozioni nei momento in cui si sono ritrovati a stretto contatto.

Proprio con gli episodi futuri di questa ottava stagione della soap opera di Rai 1 il giovane Portelli potrebbe capire e rendersi conto di non voler perdere ulteriore tempo e di non poter più fare a meno di Maria nella sua vita.

Da quel momento in poi, quindi, si ritroverebbe a mettersi in gioco con tutto se stesso per cercare di stupire la stilista e farle capire in ogni modo di provare qualcosa di veramente forte e autentico nei suoi confronti.

Una situazione che rischierebbe di mettere in grande difficoltà Maria, alle prese anche con i preparativi delle sue imminenti nozze con Vito.

Le scelte di Maria Puglisi non convincono i fan

Intanto, però i fan sperano vivamente che la stilista possa svegliarsi nei tempi giusti e rendersi conto che non è quella la vita che sognava da bambina.

Maria ha sempre dimostrato di essere una sognatrice e una grande estimatrice dell'amore, motivo per il quale la sua relazione con Vito non sta convincendo più di tanto gli appassionati.

La stilista sembra essere quasi costretta a portare avanti questa unione per non deludere le aspettative dei genitori che sognano il suo matrimonio con il ricco Lamantia.