Le anticipazioni sulla quarta e ultima stagione di Terra Amara rivelano che si arriverà ad una svolta importante in merito alla morte di Umit.

La donna verrà ritrovata senza vita e si crederà che sia stata vittima di un incidente stradale che si è rivelato fatale.

In realtà le cose non sono andate in questo modo, dato che è stata Zuleyha a porre fine alla sua vita con un colpo di arma da fuoco. Sarà il padre di Umit che, dopo aver scoperto che sua figlia non è deceduta in quell'incidente, chiederà di far riesumare il cadavere.

Il padre di Umit scopre che la figlia non è morta in un incidente

Le anticipazioni turche della soap rivelano che si assisterà all'arrivo in città di un nuovo personaggio pronto a movimentare le dinamiche e le trame: trattasi di Iskender ed è il padre di Umit.

L'uomo, a distanza di un po' di tempo dal ritrovamento del corpo senza vita di sua figlia, verrà a sapere che non è realmente morta in un incidente stradale.

Qualcuno con una telefonata anonima gli ha fatto sapere che Umit è stata uccisa da una persona e gli chiederà di far luce su questa vicenda.

A quel punto Iskender deciderà di presentarsi a Cukurova e, assieme al suo avvocato di fiducia, si recherà in procura per chiedere al pubblico ministero di far riaprire di nuovo le indagini.

Il padre di Umit fa riesumare il corpo della figlia: anticipazioni Terra amara ultima stagione

Gli spoiler della soap opera rivelano che l'uomo chiederà di far riesumare il cadavere della figlia perché vuole che venga eseguita una nuova autopsia.

A quel punto il pubblico ministero darà ascolto alla sua richiesta e durante l'esame autoptico verrà fuori la verità sulla presenza di un proiettile all'altezza dell'addome di Umit.

Il padre della ragazza aveva ragione e a quel punto partiranno subito le indagini per cercare di trovare il vero assassino di Umit.

Una notizia che farà tremare Zuleyha, consapevole di essere la vera responsabile di questo omicidio che potrebbe metterla nei guai.

La resa dei conti tra Zuleyha e Umit

Nelle puntate precedenti, Umit aveva deciso di mettere nuovamente alla prova la sua acerrima nemica e questa volta le aveva portato via suo figlio Adnan, facendone perdere misteriosamente le tracce.

Zuleyha ha avuto subito dei sospetti su Umit e a quel punto ha scelto di affrontarla "faccia a faccia" presentandosi all'incontro che avevano fissato con una pistola.

Pur di mettere in salvo il suo bambino, la signora di Cukurova non si è fatta problemi ad aprire il fuoco, causando così la morte della figlia di Sevda. Tuttavia, con l'assistenza di Fikret e Fekeli, sono riusciti a far sparire ogni prova del suo coinvolgimento nell'omicidio.