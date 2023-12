Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 del prossimo gennaio non si esclude che Matteo Portelli possa ritrovarsi a dover mettere da parte il sentimento che prova nei confronti della stilista Maria Puglisi, che sembra avergli rapito il cuore.

A dargli una mano da questo punto di vista potrebbe essere il fratellastro Marcello, il quale arriverebbe a chiedergli di lasciarsi alle spalle il passato e accettare il fatto che Maria abbia deciso di dare una seconda chance a Vito, tanto da decidere di convolare a nozze insieme a lui.

Matteo Portelli non vuole arrendersi con Maria Puglisi

Negli episodi della soap opera che verranno trasmessi prima della pausa natalizia, Matteo tornerà all'attacco nei confronti di Maria e si presenterà da lei con un regalo.

Del tutto incurante del fatto che la stilista sia fidanzata con il suo promesso sposo Vito Lamantia, Matteo deciderà di non arrendersi, consapevole del fatto che avrebbe messo in difficoltà la donna.

In effetti Maria si sentirà in forte imbarazzo e non saprà se accettare o meno il regalo che le è stato fatto dal giovane contabile del grande magazzino milanese.

Di certo, però, sia lui che la stilista non sono riusciti a dimenticare quello che c'è stato tra di loro.

Marcello può chiedere a Matteo di dimenticare Maria negli episodi de Il Paradiso 8 di gennaio

Con gli episodi del mese di gennaio 2024 non si esclude che Maria possa ritrovarsi a dover fare una scelta importante sul suo futuro, tanto da chiedere a Matteo di starle alla larga ed evitare ulteriori situazioni che la metterebbero in difficoltà col suo fidanzato.

A quel punto Matteo si ritroverebbe a incassare il colpo, tanto da confidarsi con il fratellastro Marcello, che in questo ultimo periodo è diventato anche una sorta di migliore amico per lui.

Marcello, pur di non vederlo soffrire per amore, potrebbe chiedergli di lasciarsi alle spalle definitivamente quello che c'è stato con Maria Puglisi e in questo modo dimenticarla per sempre.

Barbieri gli consiglierebbe di dare una svolta importante alla sua vita e provare a guardarsi intorno, piuttosto che fossilizzarsi sulla stilista del grande magazzino, pronta ormai per le sue nozze con Vito.

La coppia Maria-Matteo fa sognare i fan della soap

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sono sempre più numerosi i fan che sperano in un riavvicinamento tra Maria e il tenebroso Portelli.

In tanti sui social sostengono che i due siano fatti per stare insieme e che al momento la coppia Maria-Matteo sarebbe la più bella tra quelle che si sono viste nel corso di questa ottava stagione della soap opera, leader degli ascolti nel pomeriggio di Rai 1.