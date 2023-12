Nei futuri episodi della soap opera turca Terra amara, Betul stringerà un’alleanza con Abdülkadir contro la famiglia Yaman e sarà determinata a sposare Fikret pur di entrare in possesso dei suoi averi. Intanto Saniye farà finire Sermin in ospedale dopo averla travolta con la sua automobile fingendo di non averla vista.

Sermin accusa Lutfiye, Betul si allea con Abdulkadir

Presto i telespettatori scopriranno le reali intenzioni di Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), giunta a Cukurova per mettere le mani nel patrimonio di Fekeli (Kerem Alışık) e per riuscirci prenderà di mira Fikret (Furkan Palali).

In particolare Betul è convinta che il defunto Adnan Yaman si sia impossessato di tutte le ricchezze di suo nonno Şerafettin.

Con il passare dei giorni Betul si avvicinerà a Fikret e sembrerà intenzionata ad avviare con lui una relazione e magari a sposarlo, pur di entrare in possesso del suo patrimonio. Indirettamente la ostacolerà proprio sua madre Sermin, la quale accuserà Lütfiye (Hulya Darcan) di manipolare Zuleyha (Hilal Altınbilek). Dopo aver rimproverato la madre, Betul si alleerà con Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), il partner di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol).

Zuleyha crede di aver ricevuto una lettera da Demir, Sermin fa infuriare Saniye

Intanto, sempre più disperata per non avere alcuna notizia di Demir, la moglie Zuleyha preparerà una cerimonia di circoncisione dei bambini poveri di Cukurova, anche per portare avanti una tradizione avviata dalla defunta Hunkar: Sermin si arrabbierà molto per non essere stata coinvolta nell’organizzazione dell’evento.

Questo comportamento di Sermin desterà la furia di Saniye che pur di impedirle di sabotare la cerimonia finirà per investirla, fingendo di non averla vista, fratturandole la gamba e facendola finire in ospedale.

Infine Zuleyha Altun sembrerà tranquillizzarsi quando riceverà una lettera proveniente dalla Siria che riporta la firma di suo marito.

Il punto su Saniye: sarà ancora più risoluta dopo la morte della padrona Hunkar

Non è la prima volta che Saniye si rende protagonista di gesti molto risoluti, che ne dimostrano un certo coraggio. In particolare nei mesi scorsi la donna aveva distrutto con l'auto la serra della defunta Hunkar affinché non venisse usata da Sevda.

Di recente invece Saniye aveva aggredito il nuovo operaio Cumali (Hakan Akyüz), dopo averlo visto in atteggiamento affettuosi sospetti con la piccola Uzum (Neva Pekuz).