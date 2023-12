Matteo Portelli si preoccuperà per una chiamata dalla clinica in cui si trova ricoverata la mamma, nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 2 al 5 gennaio in prima visione assoluta. Il ragazzo sarà in ansia perché temerà che possa esserle successo qualcosa.

Intanto Tancredi non avrà alcuna intenzione di mollare la presa dopo aver perso le tracce di Matilde e deciderà di rivolgersi a un investigatore privato.

Marcello, invece, non si arrenderà con la contessa e vorrà riprendere in mano le redini della loro relazione.

Matteo preoccupato da una chiamata della clinica: anticipazioni Il Paradiso al 5 gennaio

Matteo sarà particolarmente preoccupato dopo aver ricevuto una chiamata da parte della clinica in cui si trova ricoverata sua mamma.

Dato che le condizioni di salute della donna sono abbastanza precarie, Portelli finirà per temere che sia successo qualcosa di brutto, ma per fortuna non sarà così.

Nei giorni successivi il contabile del grande magazzino avrà la possibilità di presentare sua mamma Silvana alle persone che con lui condividono la quotidianità sul posto di lavoro, tra cui Maria Puglisi.

Tancredi non si arrende con Matilde

Tancredi, invece, deciderà di non arrendersi facilmente dopo aver perso le tracce della moglie.

Non sa che fine abbia fatto la donna, dato che Matilde ha scelto di trasferirsi in gran segreto in Giappone senza dare notizie al marito.

Consapevole del fatto che la donna si sia innamorata perdutamente di Vittorio Conti, Tancredi deciderà di rivolgersi a un investigatore privato.

Il suo scopo sarà quello di farla seguire, e in tal modo scoprire che fine abbia fatto e se Conti sia complice di questa sparizione.

Marcello non si arrenderà con la contessa Adelaide: sogna un ritorno insieme a lei e non vorrà arrendersi fino a quando non torneranno a essere felici come ai vecchi tempi.

Adelaide fredda con Marcello nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Adelaide si è mostrata particolarmente fredda nei confronti del fidanzato dopo il suo rientro a Milano.

Un comportamento che non è passato inosservato agli occhi del giovane Barbieri, il quale si è reso subito conto del fatto che qualcosa fosse cambiato e che Adelaide non fosse più certa del loro amore.

Non si esclude che dietro questi dubbi della donna possa celarsi lo zampino di un altro uomo: magari la contessa ha capito di essere ancora innamorata del suo ex storico Umberto Guarnieri (attualmente impegnato con Flora Ravasi) e di voler lottare per il loro amore.