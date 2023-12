Sabato 23 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 28^ puntata serale del Grande Fratello. Nell'occasione Alfonso Signorini ha mostrato un video su una lettera aperta scritta da Perla Vatiero all'indirizzo di Mirko Brunetti: la ragazza ha confidato di sentire la mancanza del suo ex fidanzato e ne ha approfittato per scrivere ciò che non era riuscita a dirgli a voce prima della sua eliminazione dal reality.

Le parole di Perla nella lettera aperta per Mirko

Mirko Brunetti è stato eliminato ormai due settimane fa dal reality, in seguito a un televoto, di conseguenza ha dovuto nuovamente interrompere la quotidianità con la sua ex Perla Vatiero, rimasta invece nella casa del GF.

La giovane ha deciso di scrivere una lettera aperta indirizzata al suo ex fidanzato, di cui lei stessa ha letto a voce alta alcuni passaggi in confessionale: "Avrei cento cose da dirti, ma la maggior parte me le tengo nel cuore. Spesso mi fermo a pensare e mi accorgo che la tua mancanza qui la sentiamo tutti, in particolare io. Dentro ho un miliardo di emozioni mentre ti scrivo. Mi manchi, ogni cosa andrà al posto giusto".

Guardarsi negli occhi e sentirsi a casa ♥️ #GrandeFratello pic.twitter.com/bGPJWgTdw5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 24, 2023

Durante la puntata di sabato, Signorini ha poi dato la possibilità a Brunetti di avere un confronto con Perla: i due ex hanno quindi avuto modo di potersi riabbracciare e si sono promessi che - al termine dell'esperienza al reality show - cercheranno di capire se ci sono le basi per tornare o meno insieme.

Brunetti ha rivelato che - uscendo dalla casa di Cinecittà - si è accorto di avere alcuni rimpianti. Anche Perla ha affermato che la presenza di Mirko nella casa per lei è era una certezza.

Perla si schiera con Mirko

Mirko Brunetti ha avuto la possibilità di rivedere anche Greta Rossetti. Dopo una domanda del conduttore Alfonso Signorini, il giovane ha ribadito non essere più innamorato della sua ex.

Dal canto suo la giovane Rossetti ha rivelato di esserci rimasta male, aggiungendo che probabilmente Mirko non era realmente innamorato di lei.

In seguito al confronto avvenuto tra Mirko e Greta, Perla Vatiero ha spezzato una lancia a favore del suo ex fidanzato e ha confidato di essere dispiaciuta di vederlo passare come il "carnefice" della situazione.

Fan divisi sul triangolo Perla-Mirko-Greta

Sui social alcuni fan del GF hanno espresso un commento sul triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Un utente si è detto convinto che le due ragazze dovrebbero allontanarsi da uomini come Mirko che non sanno mai prendere una decisione. Un altro fan ha asserito che Brunetti avrebbe solo preso in giro Greta. Ma c'è anche chi spera ancora in un ritorno di fiamma fra Perla e Mirko, così come chi invece si è detto stufo di sentire ancora parlare di un triangolo nato ormai sei mesi fa.

Mirko e Perla avevano partecipato come fidanzati a Temptation Island insieme la scorsa estate, ma al falò di confronto finale avevano deciso di lasciare il programma entrambi da single.

Poco dopo i due hanno iniziato a frequentare i rispettivi tentatori conosciuti all'interno del programma: se però Perla ha interrotto quasi subito la conoscenza con Igor Zeetti, invece Mirko ha intrapreso una una storia con Greta Rossetti, che è proseguita fino a qualche settimana fa.