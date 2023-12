Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 gennaio 2024 rivelano che Vito si renderà conto che Maria porta un bracciale sospetto sul polso e chiederà spiegazioni alla sua amata.

Maria non gli dirà che si tratta del regalo di Matteo Portelli per Natale e al tempo stesso deciderà di studiare un piano per far capire al contabile che deve lasciarla in pace e in tal modo sbarazzarsi di lui.

Matilde, dopo essere rientrata a Milano, deciderà invece di affrontare di petto suo marito: i due si ritroveranno così ai ferri corti.

Maria fa capire a Matteo Portelli che deve lasciarla in pace: anticipazioni Il Paradiso al 12 gennaio

Vito chiederà spiegazioni a Maria sul bracciale che sta sfoggiando al polso e la ragazza troverà un modo per non dirgli la verità in merito al regalo che le ha fatto il contabile del grande magazzino.

Successivamente Vito si ricorderà che quello stesso bracciale lo ha visto anche all'interno dell'ufficio di Matteo e inizierà ad avere dei sospetti.

Maria accuserà Portelli di aver fatto di tutto per far notare la cosa al suo fidanzato e i due si ritroveranno ai ferri corti.

La stilista si renderà conto che deve liberarsi del contabile e, per questo motivo, deciderà di fare un gesto plateale nei confronti di Vito, così da far capire al fratello di Marcello Barbieri che deve allontanarsi definitivamente da lei.

Matilde decide di affrontare di petto suo marito Tancredi

Le trame rivelano inoltre che ci sarà spazio anche per il ritorno di Matilde Frigerio dopo il periodo trascorso in Giappone.

La donna avrà modo di affrontare di petto suo marito Tancredi mettendolo davanti ad una scelta difficile nel momento in cui chiamerà lei stessa i carabinieri per farsi denunciare.

In seguito Tancredi avrà modo di parlare con la cugina Marta Guarnieri dell'acceso scontro che ha avuto con sua moglie.

Anche Marta non se la caverà benissimo, dato che la donna prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare Milano e trasferirsi di nuovo in America.

Tancredi aveva fatto seguire sua moglie nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Matilde aveva deciso di allontanarsi da Milano per qualche tempo, sperando che suo marito potesse accettare la sua decisione di porre fine al loro matrimonio.

La reazione di Tancredi, però, non è stata delle migliori: l'uomo non si è affatto arreso ed ha scelto di assumere un investigatore privato per far seguire sua moglie e tenere sotto controllo anche Vittorio Conti, consapevole del fatto che i due hanno intenzione di vivere la loro relazione alla luce del giorno.