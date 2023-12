Il padre di Umit farà riaprire le indagini sulla morte di sua figlia nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che con una telefonata anonima, qualcuno dirà a Kahraman che Umit è morta per un colpo di pistola e non a causa di un incidente. L'uomo andrà sulla tomba di sua figlia e poi si recherà in Procura per chiedere la riesumazione del corpo e la riapertura delle indagini. Quando la polizia riceverà l'arma del delitto, Zuleyha sarà arrestata con l'accusa di omicidio.

Una telefonata anonima cambierà tutto

Il funerale di Umit si è svolto a Cukurova con una cerimonia molto sobria. Oltre a Fikret erano presenti Zuleyha, Lutfiye, Fekeli e alcuni colleghi della dottoressa, ma nessun parente le ha dato l'ultimo saluto. Nelle prossime puntate, però, le cose cambieranno e il padre di Umit si recherà a Cukurova sulla tomba di sua figlia. L'uomo piangerà, pentito di non esserle stato abbastanza vicino nella sua vita e deciso a darle giustizia. Con una telefonata anonima, infatti, qualcuno gli dirà che Umit non è morta a causa di un incidente ma per un colpo di pistola. Il signor Kahraman vorrà vederci chiaro e si recherà in Procura, chiedendo di far riesumare il corpo di sua figlia e riaprire le indagini.

La polizia non potrà ignorare la richiesta dell'uomo, anche perché riceverà la pistola utilizzata per sparare a Umit.

Il ricatto di Abdulkadir a Hakan

L'arma del delitto sarà spedita da Abdulkadir al Pubblico Ministero. Il socio di Hakan utilizzerà questa mossa per colpire Gumusoglu, colpevole di essersi innamorato di Zuleyha.

Abdulkadir ricatterà Hakan dicendogli che gli darà la pistola solo se lui pagherà 20 milioni. La cifra, tuttavia, servirà a salvare l'azienda Yaman e Hakan rifiuterà di sottostare alle richieste di Keskin. Dopo la decisione di Hakan, Abdulkadir farà arrivare la pistola in forma anonima nell'ufficio del Pubblico Ministero e Zuleyha sarà arrestata con l'accusa di omicidio.

Come sempre, Fikret saprà rassicurare la donna e le prometterà che le starà vicino in qualsiasi circostanza.

L'uscita di scena di Umit ha incontrato il favore del pubblico

La morte di Umit è avvenuta a causa di un colpo di pistola durante uno scontro con Zuleyha. Fino al momento dell'arresto, tuttavia, la moglie di Demir sarà convinta che Umit si sia salvata e poi sia morta a causa di un incidente d'auto. Il pubblico di Terra amara ha apprezzato quasi all'unanimità l'uscita di scena di Umit che è stata una delle peggiori antagoniste di Zuleyha. Qualcuno, tuttavia, ha difeso la sua fragilità, attribuendo a Demir la colpa di averla illusa fino a portarla alla pazzia. "Umit è una donna che è stata ingannata", si legge tra i commenti a favore del personaggio, mentre in molti sono stati soddisfatti del suo addio: "Meno male".