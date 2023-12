Tancredi giurerà vendetta nei confronti di Matilde e Vittorio nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda dall'11 al 15 dicembre. Sarà pieno di rabbia con la moglie, che deciderà di lasciarlo, e sarà pronto a denunciarla per adulterio. Rosa si metterà alla ricerca di un lavoro e Armando chiederà l'aiuto di Don Saverio. Irene, invece, sarà sempre più impegnata nel suo nuovo lavoro con Leonardo e rischierà di trascurare Alfredo, che dovrà adattarsi a questa situazione. Infine a Villa Guarnieri arriveranno due ospiti inattese: Marta e Adelaide.

La decisione di Matilde fa infuriare Tancredi

Sarà una settimana piuttosto complicata per Matilde, che avrà le idee più chiare sul suo futuro, ma dovrà scontrarsi con l'ostilità di Tancredi. La signora Frigerio sarà decisa a lasciar suo marito e vivere la sua storia d'amore con Vittorio, per questo si rivolgerà a un avvocato per scoprire se può annullare il matrimonio, ma non sarà per niente facile per lei. Tancredi troverà una lettera che Flora aveva nascosto e scoprendo la tresca di sua moglie con Vittorio si arrabbierà. L'uomo giurerà vendetta nei confronti di Matilde, mentre Conti si farà avanti per affrontarlo. Tancredi sarà disperato e arriverà a minacciare sua moglie con una denuncia per adulterio.

Il chiarimento con Marcello e un nuovo alloggio per Rosa

Rosa, invece, sarà alla ricerca di un impiego e lo zio Armando, preoccupato per lei, chiederà un aiuto a Don Saverio. Presto la donna dovrà prendere una decisione importante che riguarda il suo lavoro da insegnante, ma le novità per lei non finiranno qui. Armando scoprirà che la nipote ha problemi con i pagamenti della pensione in cui alloggia e deciderà di farle una proposta inaspettata.

Marcello si scuserà con Rosa per il suo comportamento ostile e lei accetterà di andare a vivere in casa sua con Armando e Salvatore. Irene, invece, sarà molto coinvolta nel nuovo lavoro con Leonardo, ma questo rischierà di creare problemi con Alfredo. La signorina Cipriani trascurerà il suo fidanzato fino a dimenticare un appuntamento con lui.

Alfredo sarà piuttosto nervoso a causa della situazione, ma alla fine deciderà di appoggiare Irene e sostenerla nella nuova esperienza lavorativa.

Il ritorno di Marta e Adelaide a Villa Guarnieri

Ci saranno grandi novità anche a Villa Guarnieri grazie a un telegramma che annuncerà l'arrivo di una persona inaspettata. Oltre al ritorno della Contessa Adelaide ci sarà Marta, che dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti rimetterà piede a Milano. L'attrice Gloria Radulescu aveva già annunciato sui social il ritorno del suo personaggio sulle scene. L'arrivo di Marta potrebbe rimescolare le carte e mettere in discussione la storia appena ricominciata tra Vittorio e Matilde.