La vendetta di Tancredi nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore ha inizio. Nell'episodio del 14 dicembre prende la decisione di denunciare Matilde per adulterio, reato punibile negli anni Sessanta. Per la Frigerio si apre un periodo buio che oscura la sua felicità data dalla vicinanza di Vittorio.

Il telegramma arrivato a Villa Guarnieri del quale non si conosceva il contenuto annuncia l'arrivo di Adelaide, ma non solo: con lei ci sarà anche Marta Guarnieri.

Ritroviamo poi Alfredo, ancora sottomesso a Irene, che si è dimenticata del loro appuntamento.

Nello stesso tempo cresce il suo risentimento nei confronti di Leonardo, che pare aver catturato tutta l'attenzione della sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore puntata 14 dicembre: Tancredi vuole denunciare Matilde

Matilde ha contattato il suo avvocato per chiedere delucidazioni sulla possibilità di chiedere l'annullamento del matrimonio con Tancredi. Ormai è decisa a vivere la sua storia d'amore con Vittorio e non ha intenzione di reprimere i suoi sentimenti come ha già fatto in passato.

Sant'Erasmo ha giurato vendetta contro Matilde e Vittorio e la prima vittima sarà proprio sua moglie. Tancredi la minaccia di denunciarla per adulterio, mettendola in grossi guai.

Adelaide torna a Milano

Finalmente è arrivato il momento del ritorno di Adelaide a Milano, fatto che renderà molto felici i telespettatori della soap in onda su Rai 1.

Con lei ci sarà una persona speciale, pronta a cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo Rosa è in ansia per i suoi problemi economici e Armando viene a sapere che non è in grado di pagare l'affitto della pensione in cui sta vivendo. Alfredo mette da parte il suo orgoglio e resta accanto a Irene, anche se la sua rabbia nei confronti di Leonardo non si placa.

Vittorio e Matilde, un amore tormentato

Conti non è certo fortunato in amore, a partire dalla fine del matrimonio con Marta. Ha rinunciato a Tina e poi ha incontrato Matilde, della quale si è innamorato. Frigerio è sposata con Tancredi, ma nonostante l'abbia lasciato per vivere una relazione con Conti, sta commettendo un reato punibile nell'epoca in cui è ambientata la soap.

Proprio per questo motivo Vittorio cercherà di proteggerla, ma a che prezzo? Conti sa che Tancredi è disposto a tutto pur di vendicarsi, persino a denunciare Matilde che già ha minacciato. La situazione si complicherà ancora più nelle prossime puntate, quando Marta tornerà a Milano in compagnia di Adelaide.

La presenza di Marta non potrà di certo essere indifferente a Vittorio, che tanto l'ha amata. E come reagirà Guarnieri quando verrà a sapere che Conti ha una storia con Matilde? Staremo a vedere.