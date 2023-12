Tancredi ha confessato a Marta e Adelaide ciò che ha fatto a Matilde con Vittorio e nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda il 19 dicembre Adelaide tremerà al solo pensiero che tutta la verità venga a galla, e che di conseguenza la reputazione della sua famiglia sia in serio pericolo.

Nel frattempo arriverà il tanto atteso momento del primo incontro tra Marta e Vittorio.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide deve escogitare un piano

Marta ha scoperto la relazione tra Vittorio e Matilde, ma non solo. Sa anche tutto quello che è successo tra Tancredi e la moglie, per ammissione dello stesso cugino.

Chi tremerà sarà però la contessa, che penserà immediatamente a come affossare l'accaduto.

Adelaide prometterà a se stessa e anche a Marta e Tancredi che farà ogni cosa affinché la famiglia non venga travolta da uno scandalo.

Marcello soffre per amore

Adelaide, ora più che mai, dovrà concentrare le sue forze per evitare che la reputazione della sua famiglia venga messa a repentaglio. Se già prima di partire per la Svizzera aveva allontanato Marcello, ora di certo non ci sono le condizioni ideali per riprendere in mano le redini di questa relazione.

Barbieri capisce - suo malgrado - che Adelaide non è intenzionata ad avere una storia con lui e soffre terribilmente. Marcello però è anche caparbio e farà di tutto per far cambiare idea ad Adelaide.

Vittorio e Marta di nuovo vicini

Dopo un lungo periodo di lontananza, Marta e Vittorio si trovano faccia a faccia. Sarà molto interessante vedere quali saranno le loro reazioni.

Maria viene convinta da Clara a dare la lettera misteriosa a Botteri, che quando l'avrà tra le mani non reagirà affatto bene. Armando invece, deciso ad aiutar Rosa, le propone di lavorare part-time al Paradiso delle signore, dimostrando ancora una volta il suo buon cuore.

Adelaide ricatta Tancredi: ipotesi nuove trame

Tancredi ha creato scandalo e scompiglio a Villa Guarnieri e Adelaide potrebbe anche usare ciò a suo favore. La contessa non è certo una donna che si fa scrupoli e in cambio del silenzio non si esclude che possa chiedere a Sant'Erasmo un favore che la agevoli in qualche modo.

Riguardo al contenuto della possibile richiesta la fantasia viaggia: Adelaide riserva sempre sorprese e sa cogliere a suo favore ogni occasione propizia, anche se si tratta di mettere nei guai persone legate alla sua famiglia.

Prima di tutto il buon nome e la reputazione.

Se ciò dovesse concretizzarsi per Tancredi si aprirebbe un periodo ancora più buio, visto che dovrà fare i conti anche con l'assenza di Matilde, che si allontanerà per un periodo andando in Giappone.