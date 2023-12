Domenica 3 dicembre Ilary Blasi è tornata a Verissimo per parlare della fine del matrimonio con Francesco Totti. Incalzata da Silvia Toffanin sui Gossip legati ai presunti tradimenti di Totti in 20 anni di nozze, Blasi ha precisato di non avere mai avuto delle prove concrete ma solamente delle segnalazioni. Guadando indietro la 42enne non ha nessun rimorso o rancore per come siano andate le cose ed è pronta ad andare avanti con la sua vita.

Il commento sui presunti tradimenti di Totti

Con grande sincerità, ma anche con una calma serafica e figlia probabilmente di un sentimento di rancore che si è sciolto col passare del tempo, Ilary Blasi ha affermato di non avere mai avuto la conferma che Totti l'abbia tradita: "Roma me l’ha fatto percepire con il chiacchiericcio, come a dire ‘non lo sapevi?’.

Che posso dire? Forse. A me non sono mai arrivate prove concrete ma illazioni, chiacchiere. Nessuno mi ha mai detto questo. Quindi boh, non ho nessuna prova. In cuor mio adesso cosa penso? È andata così, non si torna indietro. Si va avanti".

E poi ancora: "Tradita dalla mia città? Sì, ma fino a un certo punto. Chi può venirti a dire una cosa del genere? Una sorella magari. Però diciamo che li ho capiti, non era facile. La gente sì, qualcuno ha cambiato opinione ma così hanno anche un’altra versione della storia. In realtà è la mia storia, ho voluto far luce e fare chiarezza, ma non devo convincere nessuno".

Una volta appresa della relazione tra il marito e Noemi Bocchi (attuale compagna dell'ex calciatore), la Blasi ha svelato che lei e Totti hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto finchè la cosa non è stata più possibile e i due non hanno deciso di interrompere la convivenza.

Ilary Blasi si racconta nel docufilm Unica

In questi giorni si è tornati a parlare della rottura dei coniugi Blasi-Totti perché il 24 novembre 2023 è uscito su Netflix il docufilm dal titolo Unica di Ilary Blasi.

Nella pellicola la 42enne ha ripercorso le tappe dell'addio con l'ex calciatore: il 28 gennaio 2022 è iniziata la crisi perché Totti è venuto a conoscenza di uno scambio di messaggi tra Blasi e un ragazzo.

Sebbene lei abbia smentito categoricamente il tradimento, l'ex numero 10 giallorosso non ha mai creduto alla versione dei fatti dell'ormai ex moglie. Successivamente nel febbraio 2022 iniziarono a circolare i primi gossip legati alla relazione extraconiugale tra Totti e Noemi Bocchi, ma Blasi non riuscì a cogliere in fragrante il compagno. Piano piano poi è emersa la verità.

Il 5 luglio i due coniugi hanno annunciato la fine del matrimonio dopo 20 anni insieme.