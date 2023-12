Nelle nuove puntate di Un posto al sole in programma dall'11 al 15 dicembre in prima visione su Rai 3, Ornella correrà in soccorso di Don Raimondo e lo salverà dopo un malore. Intanto Marina Giordano organizzerà un piano per allontanare Ida da Diego per paura che racconti troppo su Tommaso e Lara. Rossella, intanto, prenderà una decisione che desterà il malcontento dei genitori e del promesso sposo Riccardo.

Ornella salva la vita a Don Raimondo

Roberto e Marina vivranno dei momenti di alta tensione, visto che Lara potrebbe ricordare dell'attacco subito in galera.

La coppia infatti temerà di essere scoperta e incolpata del tentato omicidio.

Ornella salverà la vita a Don Raimondo dopo un malore e il primario De Luca si complimenterà con la dottoressa. Nonostante questo, lei apparirà decisa a lasciare il suo lavoro. Viola e suo padre proveranno a far cambiare idea a Ornella, ma invano.

Rossella vuole prestare servizio sulle ambulanze

Ida, invece, vorrà avere un ruolo di primo piano nella vita del piccolo Tommaso, ma una nuova esigenza di Lara rischierà di compromettere gli equilibri già delicati.

Nel frattempo Silvia confiderà a Giancarlo che Michele non vuole collaborare alle spese del matrimonio di sua figlia e il bancario sarà molto critico. Rossella deciderà di iniziare a salire a bordo delle ambulanze per dare una mano come volontaria.

Una scelta che non sarà ben vista da Riccardo, a differenza di Nunzio. Intanto quest'ultimo scoprirà che Michele ha dei problemi economici che gli rendono difficile collaborare alle spese delle nozze della figlia.

Marina e Roberto, intanto, appariranno sempre più preoccupati, ora che Lara ha deciso di fare mea culpa per tutto il male che ha procurato.

Marina organizza un piano per dividere Diego e Ida

Ornella si appresterà a fare domanda per la pensione dal lavoro.

Intanto Samuel vorrà dare una svolta alla propria vita e si rammaricherà per aver tradito Speranza. Il giovane deciderà di mettere la testa a posto e lei a questo punto si illuderà di poter risanare il rapporto con lui.

Nel frattempo Niko crederà che Alberto si assenti dal lavoro poiché impegnato nelle ricerche di Clara.

Ida, intanto, si avvicinerà sempre di più a Diego e quindi il segreto della madre di Tommaso rischierà di essere svelato, tanto da destare la preoccupazione di Marina e Roberto. Così i due organizzeranno uno stratagemma per separare Ida e Diego. Sarà così che la coppia convincerà la giovane a partire per la Polonia.

Ipotesi future su Ida

La decisione di Marina Giordano e Roberto Ferri di far partire Ida temporaneamente per la Polonia sarà solo una soluzione temporanea per allontanarla da Diego, ma i due giovani sembrano destinati a riavvicinarsi.

Secondo alcune ipotesi anzi Diego potrebbe indurla in qualche modo a dire la verità sul piccolo Tommy e a decidere di rivolgersi alla polizia. Un risvolto che sarebbe inammissibile per Roberto e Marina, i quali in tal caso si troverebbero costretti a correre ai ripari per evitarlo.