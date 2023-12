Gesto inconsulto per la marchesa Cruz che nella soap La Promessa in onda prossimamente in Spagna arriverà a compiere un gesto inconsulto tentando di uccidere la baronessa Elisa con le sue stesse mani.

Tutto accadrà nel momento in cui la marchesa scoprirà che Elisa e Lorenzo sono amanti e che sono pronti a complottare contro di lei per estrometterla dall'eredità del barone. Il piano di Cruz fallirà e la marchesa verrà internata per qualche tempo in sanatorio.

Cruz si allea con Lorenzo per avvelenare Elisa, lui fa il doppio gioco

L'arrivo a La Promessa della baronessa Elisa De Grazalema porterà non poco scompiglio alla tenuta.

Cruz si mostrerà subito ostile con lei, anche perché verrà a sapere che la nobildonna è stata un amore di gioventù del marito Alonso. Cruz inoltre, non riuscirà ad accettare il fatto che il padre Juan abbia inserito Elisa nel suo testamento, facendole ereditare gran parte delle sue ricchezze. La marchesa quindi, vorrà rientrare in possesso dell'eredità che pensa le spetti di diritto e penserà bene di uccidere la baronessa. Per attuare il suo diabolico piano chiederà aiuto a Lorenzo, il quale accetterà. Cruz farà presente al cognato che la morte della baronessa dovrà risultare un incidente. Il piano prevedrà di avvelenare Elisa a poco a poco, versando piccole quantità di veleno nel tè che la nobildonna è solita bere.

Il piano di Cruz non andrà però come pianificato, dato che Lorenzo farà il doppio gioco.

Cruz fuori controllo: cerca di strangolare Elisa e finisce in manicomio

Ben presto i telespettatori de La Promessa vedranno che il padre di Curro e Elisa diventeranno amanti. Sarà proprio Lorenzo a confessare alla baronessa che Cruz avrà intenzione di ucciderla.

Il piano della marchesa andrà quindi in fumo. Cruz non sarà al corrente della relazione dei due ma ben presto la scoprirà, andando su tutte le furie. La sua rabbia la porterà a compiere un gesto inconsulto, dato che cercherà di strangolare con le sue mani Elisa. Fortunatamente Elisa riuscirà a scampare alla sua furia grazie all'intervento di don Alonso.

Sarà proprio grazie al marchese De Lujgan che Elisa riuscirà a salvarsi. Per Cruz invece le cose si metteranno male, dato che la baronessa denuncerà la sua nemica chiedendo a gran voce che venga internata per pazzia. Don Alonso a, questo punto, non potrà far altro che mandare la moglie in sanatorio per qualche tempo. Per la marchesa non sarà un bel periodo ma non starà molto tempo lontano da casa. Tornerà ben presto a La Promessa più combattiva che mai.

Chi è l'attrice di Elisa a La Promessa: si chiama Lisi Linder e ha 39 anni

Resta da capire come si evolverà la situazione tra Lorenzo e Elisa. I due continueranno a tramare alle spalle di Cruz? In attesa di ulteriori anticipazioni su questa storyline, in molti si stanno chiedendo chi sia che presta il volto al personaggio di Elisa De Grazalema.

Si tratta dell'attrice spagnola Lisi Linder. Classe 1984, ha padre spagnolo e madre austriaca. Si è avvicinata al mondo della recitazione all'età di 15 anni e da allora non ha più smesso. L'attrice è apprezzata per il suo talento e la sua presenza scenica e anche a La Promessa riesce a dare al personaggio di Elisa un tocco di mistero ed eleganza. Ha lavorato in produzioni come 'Mar de Plastico' e 'Serve and Protect'. Riguardo alla sua vita privata si sa che è fidanzata con il produttore teatrale Ruben Cano.