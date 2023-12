L'amore trionferà nelle future puntate della soap La Promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Cruz come sempre vorrà far vedere quanto la sua famiglia sia ricca e così organizzerà una festa in maschera, utilizzando tra l'altro i soldi rubati a Catalina e Pelayo, ricavati dalla vendita di marmellate. L'occasione sarà perfetta per Manuel e Jana, che approfitteranno della confusione per scappare e volare su un'isola deserta, dove daranno sfogo alla loro passione, non sapendo che cosa li aspetta al loro ritorno.

Anticipazioni La Promessa: la festa in maschera di Cruz e il furto alla villa

Catalina e Pelayo saranno molto vicini, tanto da intraprendere una relazione e persino un'attività commerciale finalizzata alla vendita di marmellate, che darà presto risultati inattesi. Cruz sarà invidiosa del loro successo e, senza pensarci due volte, penserà bene di appropriarsi del ricavato per dare una festa in maschera alla villa.

Jimena non darà pace a Manuel che, stanco delle sue pressioni, proporrà un piano a Jana: travestirsi e ballare alla festa, per poi scappare nel mezzo della confusione con l'aereo e volare lontano da tutti e da tutto, così da vivere il loro amore.

Jana e Manuel finalmente felici

Tutto andrà come previsto e Manuel e Jana scapperanno dal palazzo, volando verso un'isola deserta dove potranno dare sfogo alla passione.

Saranno giorni quasi "sospesi nel tempo", nel corso dei quali i due innamorati si lasceranno alle spalle le tante sofferenze che li hanno visti separati.

I due scriveranno anche un messaggio d'amore e lo metteranno in una bottiglia, che lasceranno poi trasportare dalle onde. Intanto, al palazzo, nessuno saprà che fine abbiano fatto e Jimena sarà tormentata dalla gelosia.

Quando Manuel farà ritorno, cercherà in ogni modo di evitare le sue domande, mentre Jana farà finta di nulla. Jimena però non sarà disposta a restare senza risposte e cadrà in uno stato di tensione che la farà quasi impazzire.

Jana ricorda Pepa della soap Il Segreto

Secondo alcuni telespettatori de La Promessa particolarmente appassionati alle soap opera la protagonista Jana ricorda molto il personaggio di Pepa de Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo che è andato in onda anche in Italia fino al 2021.

Entrambe le donne infatti hanno avuto un'infanzia molto difficile e tutte e due sono state vittime di una donna potente: Jimena tormenta Manuel, mentre Donna Francisca rese impossibile l'esistenza a Pepa. Le due eroine hanno comunque portato avanti i loro ideali e le proprie speranze, combattendo per poter vivere l'amore tanto sognato. Pepa purtroppo perse la vita proprio quando Tristan era tornato da lei. I fan della soap opera sperano che questo triste destino non sia lo stesso di Jana.