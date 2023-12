Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne nella settimana 11-15 dicembre 2023 rivelano che Silvio e Sabrina si ritroveranno al centro dello studio per un confronto, durante il quale il cavaliere ammetterà di essere intenzionato a chiudere la loro frequentazione perché nutre dei dubbi sulla dama.

Intanto su Alessio e Claudia calerà il silenzio, mentre Gemma Galgani verrà ignorata e non ci sarà spazio per nuove dinamiche che la riguardano.

Silvio dubita sul conto di Sabrina: spoiler Uomini e donne al 15 dicembre 2023

Silvio e Sabrina porteranno avanti la loro frequentazione e tra i due ci sarà una nuova esterna con la quale proveranno a conoscersi meglio.

In studio, però, il cavaliere svelerà di avere dei dubbi sul conto della dama perché durante il loro incontro non sono finiti a letto assieme.

Il fatto che non ci sia stato un momento di intimità ha spinto il cavaliere ad ipotizzare che Sabrina non sia realmente interessata a lui e quindi di non piacerle abbastanza.

Sabrina ribadirà il contrario, ma riterrà prematuro vivere un momento di passione col cavaliere dato che si conoscono da poco tempo e non vorrebbe affrettare i tempi.

Gemma Galgani viene ignorata in studio

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show rivelano che su Alessio e Claudia non verrà proferita parola dopo che i due hanno vissuto un momento di crisi.

La coppia non ballerà insieme dato che lei preferirà farlo con un altro cavaliere presente nel parterre del trono over.

Silenzio assoluto su Gemma Galgani che nel corso degli appuntamenti in programma dall'11 al 15 dicembre verrà letteralmente ignorata.

La dama torinese non sarà al centro dell'attenzione e per lei non ci saranno cavalieri con i quali intraprendere delle nuove frequentazioni fuori dal contesto televisivo.

I fan sperano nell'uscita di scena volontaria di Gemma dal parterre del trono over

Il silenzio su Gemma, però, non convince fino in fondo i fan della trasmissione, molti dei quali sostengono che la dama dovrebbe smetterla di farsi "usare".

Dopo la sfuriata di qualche giorno fa ricevuta da Maria De Filippi, che ha messo in discussione la credibilità della dama, i sostenitori sperano di assistere ad una sua uscita di scena dal cast.

"Direi che questa volta Gemma deve saper dire basta a questa esperienza e andare via", ha scritto un utente su Facebook.

"Gemma per salvare la sua dignità deve andare via dalla trasmissione ormai è palese che non è più ben vista", ha commentato qualcun altro in rete.

"Dai Gemma, hai fatto quello che potevi adesso per te si apriranno le porte del Grande Fratello", ipotizza ancora un altro utente.