Nella soap opera La Promessa Manuel vuole vivere il suo amore con Jana, ma senza creare nessun tipo di scandalo, per questo proporrà a Jimena un matrimonio fatto solo di apparenze. La ragazza però non accetterà, così Manuel deciderà di porre fine alla loro unione. Confrontandosi con Jana, lei gli consiglierà di lasciare il palazzo almeno fino a quando non si calmeranno le acque. Quindi Manuel fuggirà via lasciando Jimena nella disperazione più totale.

Manuel non vuole più stare insieme a Jimena

Dopo aver capito che il suo futuro è con Jana e aver trascorso con lei dei momenti indimenticabili lontano da La Promessa, Manuel vorrebbe porre fine al suo matrimonio con Jimena, ma saprà che la cosa potrebbe creare scandalo nella sua famiglia.

Così metterà in piedi un altro piano: trasformare la sua relazione con la donna in un matrimonio fatto solo di apparenze.

L'obiettivo sarà uno: mostrare a tutti che le cose tra loro procedono nel migliore dei modi, anche se in realtà vivono da separati. Jimena non accetterà di vivere nella menzogna, nonostante abbia sempre mentito al marito pur di tenerlo accanto a sé, come nel caso della finta gravidanza. I due avranno una pesante discussione che porterà Manuel a prendere una decisione drastica: porre fine al suo matrimonio.

Jana consiglia a Manuel di lasciare il palazzo

Manuel caccerà Jimena dalla sua stanza e la ragazza si troverà costretta a trasferirsi nella stanza vuota lasciata da Leonor.

Jimena, però, sarà decisa a riprendersi Manuel, nonostante lui non voglia più saperne di lei, e penserà che in qualche modo riuscirà a cambiare la situazione.

Intanto Manuel avrà modo di parlare con Jana di ciò che è successo. Le racconterà che ha posto fine al suo matrimonio, così lei gli consiglierà di stare un po' lontano da La Promessa, almeno fino a quando le acque non si saranno calmate.

Jimena crede che Catalina le nasconda qualcosa

Manuel così fuggirà e tutta la famiglia sarà contro di lui. Tutti a eccezione di Catalina, che riceverà una lettera dal fratello nella quale le rivelerà le sue reali motivazioni. La persona che non accetterà affatto la fuga di Manuel sarà ovviamente Jimena e la sua assenza la metterà a dura prova.

Si sentirà in dovere di dare delle spiegazioni alla famiglia e logicamente dovrà mentire. A Martina, per esempio, racconterà che il marito sta organizzando un viaggio romantico in Italia, mentre con Cruz avrà uno scontro abbastanza acceso, in cui la accuserà di infischiarsene del suo matrimonio.

Con il passare dei giorni Jimena perderà la testa e inizierà a sospettare che Catalina le nasconde qualcosa, così affronterà a quattr'occhi anche lei.