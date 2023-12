L'appuntamento con La promessa si allunga nella programmazione pomeridiana di Canale 5 dell'8 dicembre, occupando la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 17.

In occasione della giornata dell'Immacolata le trasmissioni di Maria De Filippi lasceranno spazio ad una puntata speciale di oltre due ore con la soap spagnola [VIDEO].

Le anticipazioni rivelano che si assisterà all'arrivo della baronessa Elisa, mentre Manuel si mostrerà preoccupato dopo il malore di sua moglie Jimena.

La durata de La Promessa si allunga nel giorno dell'Immacolata

In occasione della festa dell'Immacolata il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche e a saltare saranno le trasmissioni condotte da Maria De Filippi.

Uomini e donne non andrà in onda con un nuovo appuntamento, così come non ci sarà spazio per una nuova puntata del daytime di Amici 23.

Entrambe le due trasmissioni torneranno in video a partire da lunedì 11 dicembre e per la giornata di venerdì lasceranno spazio ad una puntata speciale con la soap iberica, in programma dalle 14:45 alle 17.

La programmazione della soap con Manuel e Jimena tornerà ad essere quella di sempre a partire da lunedì pomeriggio, quando ritornerà in onda nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17 circa.

L'arrivo della baronessa Elisa nella puntata dell'8 dicembre

I fan potranno godersi questa puntata di due ore in cui si assisterà all'arrivo al palazzo della baronessa Elisa de Grazalema, invitata da Cruz dopo aver scoperto che è stata inserita nel testamento del barone.

Gli intenti della baronessa, però, saranno tutt'altro che pacifici, dato che rivangherà subito nel passato e si mostrerà sul piede di guerra, lasciando intendere che tra lei e Alonso ci sarebbe stato del tenero.

Manuel cercherà in tutti i modi di riappacificarsi con sua moglie che, al contrario, continuerà ad avere un atteggiamento fortemente discutibile, col quale cercherà di attirare l'attenzione dell'uomo.

Intanto in cucina proseguiranno gli scontri tra le varie cuoche, mentre Pia verrà duramente attaccata da Petra, la quale le rivelerà di sapere con certezza che il padre del bambino che porta in grembo non è di Don Gregorio.

Manuel preoccupato per Jimena

Jimena si ritroverà vittima di un malessere improvviso che farà preoccupare moltissimo Manuel, tanto da sentirsi in colpa per mezzo degli ultimi scontri che ci sono stati tra di loro.

A quel punto chiamerà un suo amico medico, al quale chiederà di arrivare al palazzo al più presto per visitare la sua amata.

Elisa racconterà a Cruz che lei e Alonso in passato hanno avuto una relazione e con questa confessione susciterà la sua ira.

Gregorio e Pia proveranno a trovare una storia plausibile per mascherare la loro relazione, dopo che i marchesi hanno scelto di non licenziarli, purché si sposino.