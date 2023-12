Matteo rischia di mandare all'aria le nozze di Maria e di metterla profondamente in crisi nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste su Rai 1. Il giovane contabile verrà a sapere che Vito ha intenzione di chiedere la mano alla stilista e, sebbene si dirà pronto a supportarlo, in realtà non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Le ipotesi della soap non escludono che Matteo possa tornare all'attacco e decidere di chiedere a Maria di rinunciare alle nozze.

Vito Lamantia vuole sposare Maria al più presto

Le anticipazioni settimanali dal 4 al 7 dicembre raccontano che Vito sarà pronto a sorprendere la sua fidanzata con una proposta di nozze ufficiale e si dirà pronto a coinvolgere anche gli amici e colleghi del negozio.

Matteo, informato dell'iniziativa, non potrà tirarsi indietro e deciderà di dare il suo supporto a Vito andando così contro i suoi sentimenti.

Il contabile infatti prova un profondo amore nei confronti della stilista, motivo per il quale nel corso degli episodi previsti dall'11 al 15 dicembre, deciderà di non arrendersi facilmente. Dopo i baci appassionati che ci sono stati con Maria, ovviamente all'insaputa del suo fidanzato, sente di dover fare il "tutto per tutto" per cercare di non perderla.

Matteo può chiedere a Maria di rinunciare alle nozze nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Non si esclude che nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione, Matteo possa finalmente trovare il coraggio per uscire allo scoperto e confessare il proprio sentimento alla stilista.

Maria si ritroverebbe a fare i conti con questa dichiarazione d'amore inaspettata da parte del giovane Portelli, che rischierebbe di metterla in crisi.

Tuttavia il fratellastro di Marcello potrebbe spingersi oltre e chiedere alla stilista di rinunciare al suo matrimonio con Vito, per mettersi insieme a lui, consapevole del fatto che anche lei ha provato delle belle emozioni durante i momenti intimi vissuti insieme.

Le nozze di Maria Puglisi rischierebbero di saltare

In questo modo, Portelli rischierebbe di mandare all'aria il matrimonio della stilista che, prima del rientro a casa del suo fidanzato, aveva avuto già diversi dubbi sulla loro relazione. Dopo aver portato scompiglio nella vita del fratellastro, insomma Matteo rischierebbe di causare problemi anche in casa Puglisi. Un possibile annullamento del matrimonio finirebbe infatti per scontentare in primis papà Ciro che, fin dal primo momento, ha sperato che sua figlia possa sposarsi con Vito.