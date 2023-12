Secondo gli spoiler degli episodi di Beautiful in onda da lunedì 4 a sabato 9 dicembre, Brooke e Liam non si fideranno del comportamento di Thomas. Hope invece inizierà a ragionare su quanto detto dal giovane Forrester circa il fatto che Douglas debba vivere insieme a entrambi i suoi genitori.

Intanto Finnegan dirà a Bill di essere dispiaciuto per il decesso di Sheila, quest'ultima fraintenderà quanto ascoltato e penserà che il figlio la rivoglia nella sua vita.

Thomas dice a Hope che è pronto a svolgere il ruolo di padre

Thomas proverà a far comprendere a Hope che Douglas ha bisogno di stare anche con lui.

Il giovane Forrester riconoscerà che in passato ha avuto tanti problemi, ma ribadirà di essere ormai un'altra persona e che è pronto a svolgere il ruolo di padre.

L'uomo inviterà la giovane Logan a controllare di persona come stia bene. Hope acconsentirà alla sua richiesta, ma sia Brooke che Liam esterneranno la loro preoccupazione riguardo al fatto che lei possa stare da sola con il suo ex.

Sheila non segue il consiglio di Deacon e gli porta al Giardino il suo telefono

Deacon si recherà sul posto di lavoro e inviterà espressamente Sheila a non compiere nessun gesto avventato, altrimenti entrambi corrono il serio rischio di finire in prigione. L'anziana Carter però non sentirà le parole dell'uomo ed approfittando del fatto che ha dimenticato il telefono a casa, deciderà di portarglielo di persona al Giardino travestita con trucco e parrucca.

Giunta sul posto vedrà Finnegan e Li. Intanto Deacon si accorgerà della presenza della sua amante e il dottore noterà subito il suo stupore.

Nel frattempo Finnegan dialogherà a lungo con Bill e gli farà presente che, pur non avendo nessuna considerazione verso sua madre, le è comunque grato per avergli dato la vita. Aggiungerà poi che senza di lei non avrebbe mai conosciuto Steffy.

Sheila ascoltando queste parole si emozionerà e penserà alla possibilità che di poter avere in futuro un rapporto normale con il figlio.

In tutto questo Logan senior e Liam manifesteranno i loro dubbi circa il comportamento ambiguo tenuto da Thomas.

Thomas non vuole nessuna guerra con la famiglia Logan

Intanto Hope andrà presso l'abitazione dei Forrester.

In quel momento Thomas le dirà come la soluzione ideale per tutti sarebbe quella che Douglas stia insieme ai suoi genitori. Questo però non sarà di facile applicazione, visto che la giovane Logan è coniugata con Liam. La ragazza però sarà titubante di fronte alle sue parole. Intanto Steffy domanderà al marito cosa ha provato di fronte alla morte di Sheila e lui le risponderà che non potrà mai concederle il perdono per tutto il male che ha fatto.

Nel frattempo Deacon sarà infuriato con Sheila in quanto ha rischiato di farli arrestare entrambi. La donna però non baderà alle sue parole, certa che il figlio la rivoglia nella sua vita.

Infine Taylor temerà che Brooke ostacoli il proposito di Thomas. Quest'ultimo manifesterà l'intenzione di non voler fare nessuna guerra con la famiglia Logan.