Altri importanti tasselli sulla storia della mamma di Jana sono stati chiariti nelle recenti puntate della soap opera La Promessa in onda in Spagna. Tutto è iniziato dopo l'arrivo di Ramona, l'ex balia di Jana e Curro, trovata in condizioni pietose nella sua capanna. Con il passare degli episodi, si è scoperto che Dolores ha affidato all'amica una lettera nella quale è scritta nero su bianco la verità sulle origini di Curro e non solo. Jana, assistendo Ramona, ha ascoltato una frase che l'ha lasciata senza fiato: ''Tua mamma è viva, l'ho vista aggirarsi nei boschi qui vicino''.

Parole che l'hanno riportata al momento in cui vide per l'ultima volta la sua adorata mamma il cui corpo, in effetti, non è mai stato ritrovato. Non si esclude quindi che, nei futuri episodi della soap opera in onda su Canale 5, Dolores torni a Lujan per riabbracciare Jana e Curro.

La Promessa: la vera storia di Dolores, mamma di Jana e Curro

La vera storia della mamma di Jana sta per essere ricostruita in ogni suo particolare. Ad ora, grazie alle anticipazioni de La Promessa delle puntate in onda in Spagna, si evince che Ramona, ex balia di Jana è stata ritrovata in pessime condizioni nella capanna dove l'aveva accolta in seguito alla - presunta - morte della madre. Dolores lavorava alla villa come domestica e fu costretta a scappare con Jana e Curro, probabilmente a causa di qualcosa che non avrebbe dovuto vedere.

Ma non è finita qui.

La povera Dolores, prima di lasciare la tenuta, ha scritto una lettera a Ramona, facendole promettere che si sarebbe occupata dei suoi figli e che, quando sarebbe arrivato il momento giusto, avrebbe detto loro la verità.

Il segreto al quale si riferisce Dolores riguarda le reali origini di Curro, che è figlio di Alonso.

Lo scoprirà proprio lui, venendo in possesso della lettera di Ramona, che leggerà di nascosto. Intanto, Jana continuerà a ripensare alle strane parole della sua ex balia.

Ramona rivela a Jana che sua mamma Dolores è viva

Nelle puntate La Promessa trasmesse in Spagna, Jana ha curato Ramona, in gravi condizioni. Durante il periodo di convalescenza, l'anziana donna ha rivelato di aver visto Dolores nel bosco accanto alla capanna e di averla chiamata.

Tuttavia Dolores, dopo aver visto la sua amica, è scappata facendo perdere completamente le sue tracce. Jana non sa se credere al racconto di Ramona.

Dolores può essere viva: nel finale è possibile un colpo di scena

Jana non ha più visto sua madre dopo la loro fuga. Ha solo un'ultima sua immagine: la caduta a terra in seguito a uno sparo. Il corpo di Dolores non è mai stato ritrovato e dunque non si esclude che la donna si sia salvata o sia stata soccorsa da qualcuno dopo l'aggressione.

Un possibile e lieto fine della soap La Promessa vedrebbe così Dolores tornare a Lujan - sempre che non sia già sul posto - per riabbracciare Curro e Jana dopo tanti anni.