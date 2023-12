Dolore e preoccupazione invaderanno il palazzo dopo che Jana e Salvador troveranno lo scialle di Maria macchiato di sangue in seguito alla sua scomparsa. Tutto farà pensare a un rapimento e si temerà il peggio nelle nuove puntate de La Promessa, che vedranno anche il ritorno di Leonor, uno dei personaggi femminili più amati. Intanto Pia, nonostante le angherie subite, si metterà una mano sul cuore e mentirà a Cruz per proteggere Petra, in modo che il suo segreto non venga mai alla luce.

Catalina e Pelayo rimanderanno il loro viaggio per diversi motivi: in primis le condizioni di salute di Catalina sono ancore precarie, conseguenza del tentativo di Jimena di ucciderla appiccando un incendio nella sua stanza.

In seconda battuta la partenza di entrambi potrebbe mettere a repentaglio la sua reputazione.

Maria è in pericolo, qualcuno l'ha rapita

Tutta la servitù cadrà in uno stato di profonda agitazione dopo che Jana e Salvador ritorneranno al palazzo con notizie poco confortanti: hanno trovato lo scialle di Maria macchiato di sangue. Jana è convinta che le sia successo qualcosa. La cameriera si trova sola e abbandonata in una grotta, illuminata da una piccola fiaccola. Qualcuno l'ha rapita e l'ha portata lì, ma chi e per quale motivo?

Jana si rifugerà nella sua stanza per piangere. Manuel, sentendola, andrà da lei per consolarla, ma senza risultato. Intanto il segreto di Petra è sempre più in bilico.

Pia mente a Cruz per proteggere il segreto di Petra

Cruz chiederà delucidazioni a Pia in merito alle strane voci che le sono giunte. La marchesa vuole sapere quale sia il rapporto tra Petra e Feliciano per evitare uno scandalo. Non sa - almeno per il momento - che la sua fidata alleata è la madre del ragazzo e non sua sorella.

Pia mentirà a Cruz, assicurandole che ciò che ha sentito sono solo pettegolezzi.

Nel frattempo Romulo comunicherà alla servitù che Cruz e Alonso non hanno alcuna intenzione di chiamare la guardia civile per la scomparsa di Maria, decisione che sembrerà alquanto strana. Gli amici di Maria, però, non la abbandoneranno e inizieranno a cercarla per conto loro, fregandosene delle conseguenze di un affronto ai loro signori.

Ancora silenzio su Jimena, che ha dato il suo addio dopo aver appiccato un incendio alla villa. Per fortuna ci sarà spazio anche per una buona notizia: Leonor è tornata a casa dopo tanto tempo.

Le ipotesi sul mandante del rapimento di Maria

Cruz non solo non farà partire le ricerche per ritrovare Maria, ma rimprovererà Jana per il suo ritardo. Davanti a tanta indifferenza Jana affronterà Cruz per la sua mancanza di cuore di fronte alla scomparsa della sua amica. L'atteggiamento della marchesa e di Alonso sembra molto sospetto. Nessuno dei due si cura delle ricerche, che hanno addirittura vietato di intraprendere. Una motivazione che da sola basta per far ricadere su entrambi la responsabilità del rapimento della giovane Fernandez, che ora si trova impaurita e sola in una fredda grotta.