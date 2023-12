Jimena perderà la ragione nelle puntate della soap La Promessa e minaccerà di distruggere l'intera villa. Tutto inizierà quando Manuel e Jana daranno sfogo alla loro passione fuggendo dal palazzo nel bel mezzo della festa in maschera organizzata da Cruz. La gelosia la farà impazzire e inizierà a commettere una follia dopo l'altra, a partire dal rapimento di Catalina fino al pianificare la morte di Cruz e Alonso. Poi Jimena progetterà di radere al suolo il palazzo con tutti gli abitanti al loro interno. Qualcuno la fermerà prima che sia troppo tardi?

Cruz, invece, farà pressioni su Lorenzo affinché spedisca Curro il più lontano possibile, dopo aver scoperto che è al corrente del fatto che Alonso è suo padre. Sia lui che Jana sono in serio pericolo, come ben previsto da Dolores nella lettera che consegnò a Ramona molti anni fa.

La Promessa: Jimena vuole uccidere Cruz e Alonso nelle nuove puntate

Nel corso dei prossimi episodi La Promessa Manuel si ribellerà a Jimena stanco delle sue pressanti richieste. Dopo essere tornato dal viaggio romantico con Jana, smetterà di parlare con lei. Questa inaspettata reazione farà impazzire Jimena, tanto che Cruz dovrà chiamare un medico che le prescriverà delle pillole calmanti.

Il suo stato mentale peggiorerà di giorno in giorno.

Il personale di servizio la troverà spesso farneticare da sola nella sua stanza abbigliata in modo stravagante, ma la sua follia sarà ben più pericolosa di questi episodi. Jimena cercherà di porre fine alla vita di Cruz e Alonso meditando di radere al suolo la villa.

Purtroppo le medicine prescritte dal medico non avranno alcun effetto e i marchesi, spaventati, parleranno del suo futuro, certi che possa mettere in pericolo sia se stessa che gli altri.

Avranno ragione.

Il rapimento di Catalina e la decisione di Curro

Curro sa che Alonso è suo padre e ormai anche Cruz ne è al corrente. Per questo motivo spingerà Alonso a far partire il ragazzo per l'Inghilterra, in modo da trovare il tempo per trovare una soluzione. I suoi intenti non andranno a buon fine.

Curro deciderà di non andare in Inghilterra poiché desideroso di vivere il suo amore con Martina e, nello stesso tempo, andare a fondo nella ricerca della verità sul passato che lo lega ad Alonso.

Intanto Jimena sarà alla deriva tanto da narcotizzare e rapire Catalina della quale nessuno avrà più traccia.

Il dolore di Jimena è sottovalutato

Jimena non si è comportata bene e non lo farà nemmeno nelle prossime puntate. Tuttavia, i suoi piani e le sue macchinazioni sono mosse dall'angoscioso desiderio di essere amata. Manuel l'ha sempre rifiutata e anche i suoi genitori non sono stati in grado di proteggerla dalle vere intenzioni di Cruz e Alonso prima che convolasse a nozze.

Non che vada meglio alla villa, con tutta la servitù che mal la sopporta. L'affetto di Cruz è solo finalizzato al suo tornaconto personale, dunque è effimero. Non ci stupiamo che non solo soffra terribilmente, ma che sia arrivata a sviluppare una patologia mentale che le farà perdere il controllo della realtà.